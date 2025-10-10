हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट50 ओवर के मैचों में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर के खिलाड़ी ने 29 गेंद में ठोकी सेंचुरी

50 ओवर के मैचों में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर के खिलाड़ी ने 29 गेंद में ठोकी सेंचुरी

कुछ ऐसे बल्लेबाज भी हैं, जिन्होंने 50 ओवर के मैच में टी20 की तरह तूफानी बल्लेबाजी करके इतिहास रच दिया. एक विस्फोटक बल्लेबाज ने 50 ओवर के मैच में सिर्फ 29 गेंद में शतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 10 Oct 2025 07:08 PM (IST)
Fastest Hundred in 50 over formats: ऑस्ट्रेलिया के युवा विस्फोटक सलामी बल्लेबाज जेक फ्रेजर-मैकगर्क के नाम 50 ओवर के मैचों में सबसे तेज शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. उन्होंने सिर्फ 29 गेंद में शतक जड़ यह विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था. अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स के नाम है. पर आपको बता दें कि यहां हम 50 ओवर के मैचों की बात कर रहे हैं. यानी वनडे इंटरनेशनल और घरेलू 50 ओवर के मैच मिलाकर, जिसे लिस्ट ए भी कहा जाता है.

50 ओवर के मैचों में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज

1- जेक फ्रेजर-मैकगर्क

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज जेक फ्रेजर-मैकगर्क 50 ओवर के मैचों में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए, फ्रेजर-मैकगर्क ने घरेलू वनडे मैच में तस्मानिया के खिलाफ सिर्फ 29 गेंदों में शतक जड़ दिया था. उन्होंने इस मैच में 38 गेंदों में 125 रनों की धुंआधार पारी खेली थी.

2- एबी डिविलियर्स 

50 ओवर के मैचों में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में साउथ अफ्रीका के धुरंधर बल्लेबाज एबी डिविलियर्स दूसरे नंबर पर हैं. डिविलियर्स ने इंटरनेशनल वनडे मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ केवल 31 गेंदों में शतक ठोक दिया था. उन्होंने इस मैच में 44 गेंदों में 149 रनों की शानदार पारी खेली थी.

3- अनमोलप्रीत सिंह 

भारतीय खिलाड़ी अनमोलप्रीत सिंह 50 ओवर के मैचों में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. पंजाब के लिए खेलते हुए, अनमोलप्रीत ने घरेलू वनडे मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़ दिया था. उन्होंने इस मैच में 45 गेंदों में 115 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी.

4- कोरी एंडरसन

50 ओवर के मैचों में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कोरी एंडरसन चौथे नंबर पर हैं. एंडरसन ने इंटरनेशनल वनडे मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ केवल 36 गेंदों में शतक ठोक दिया था. उन्होंने इस मैच में 47 गेंदों में 131 रनों की शानदार पारी खेली थी.

5- ग्राहम रोज

इंग्लैंड के खिलाड़ी ग्राहम रोज 50 ओवर के मैचों में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. समरसेट के लिए खेलते हुए, रोज ने काउंटी क्रिकेट के वनडे मैच में डेवोन के खिलाफ महज 36 गेंदों में शतक जड़ दिया था. उन्होंने इस मैच में बेहतरीन 110 रनों की पारी खेली थी.

6- शहीद अफरीदी

50 ओवर के मैचों में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर शहीद अफरीदी छठे नंबर पर हैं. अफरीदी ने इंटरनेशनल वनडे मैच में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 37 गेंदों में शतक ठोक दिया था. उन्होंने इस मैच में 40 गेंदों में 102 रनों की धुंआधार पारी खेली थी.

7- रोवमैन पॉवेल

वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल 50 ओवर के मैचों में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं. जमैका के लिए खेलते हुए, पॉवेल ने घरेलू वनडे मैच में लीवर्ड आइलैंड्स के खिलाफ केवल 38 गेंदों में शतक लगा दिया था. उन्होंने इस मैच में 40 गेंदों में 106 रनों की आतिशी पारी खेली थी.

Published at : 10 Oct 2025 07:08 PM (IST)
