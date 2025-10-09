हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट58-58 करोड़ रुपये मिलेंगे, 2 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों को IPL फ्रेंचाइजी ने दिया सबसे बड़ा ऑफर और फिर...

58-58 करोड़ रुपये मिलेंगे, 2 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों को IPL फ्रेंचाइजी ने दिया सबसे बड़ा ऑफर और फिर...

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल एक आईपीएल टीम समूह द्वारा दिए गए प्रस्तावों को ऑस्ट्रेलिया के दो क्रिकेट दिग्गजों ने विनम्रता से ठुकरा दिया जो राष्ट्रीय टीम के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 09 Oct 2025 07:10 AM (IST)
प्रमुख आईपीएल फ्रेंचाइजी के एक समूह ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और उप कप्तान ट्रेविस हेड को विशेष रूप से टी20 लीग में खेलने के लिए 10 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (58.46 करोड़ रुपये) के कई वर्ष के करार की पेशकश की लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने इसे ठुकरा दिया. एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया.

‘सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड’ की रिपोर्ट के अनुसार ये प्रस्ताव शीर्ष ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को उनके बोर्ड के केंद्रीय अनुबंधों के तहत मिलने वाली राशि से लगभग छह गुना अधिक है. ये प्रस्ताव इस साल की शुरुआत में आईपीएल समर्थित निवेशकों द्वारा पूर्णकालिक फ्रेंचाइजी टीमें बनाने के प्रयास के तहत दिए गए थे.

रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘इस साल एक आईपीएल टीम समूह द्वारा दिए गए प्रस्तावों को ऑस्ट्रेलिया के दो क्रिकेट दिग्गजों ने विनम्रता से ठुकरा दिया जो राष्ट्रीय टीम के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं.’’

सीनियर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) के अनुबंधों से सालाना लगभग 15 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 8.77 करोड़ रुपये) कमाते हैं जिसमें कमिंस की कुल आय कप्तानी भत्ते सहित 30 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (17.54 करोड़ रुपये) हो गई है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह घटनाक्रम बिग बैश लीग के संभावित निजीकरण पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, राज्य निकायों और खिलाड़ियों के संघ के बीच चर्चा के दौरान सामने आया जो वैश्विक टी20 फ्रेंचाइजी की बढ़ती वित्तीय ताकत को रेखांकित करता है.

पिछले साल आईपीएल और मेजर लीग क्रिकेट दोनों में हिस्सा लेने वाले हेड ने स्वीकार किया कि फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट खेलने से उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर के जीवन की एक झलक मिली लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका ध्यान ऑस्ट्रेलिया पर ही रहेगा.

हेड ने कहा, ‘‘फिलहाल मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा हूं और मुझे ऐसा कोई समय नहीं दिखता जब मैं वास्तव में कुछ और खेल सकूं... मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए जितना हो सके उतना प्रतिबद्ध होना चाहता हूं.’’

Published at : 09 Oct 2025 07:10 AM (IST)
Tags :
Pat Cummins IPL TRAVIS HEAD
