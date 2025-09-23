श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर पाकिस्तान ने चुनी गेंदबाजी, प्लेइंग इलेवन देख उड़ जाएंगे होश

श्रीलंका के खिलाफ 'करो या मरो' के मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी. दोनों ही टीमें सुपर-4 के अपने पहले मैच में हारी थीं. अब दोनों में से जो भी टीम आज हारी वो फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी.

जानें टॉस के बाद क्या बोले पाकिस्तान के कप्तान

टॉस के बाद कप्तान पाक कप्तान सलमान आगा ने कहा, हम पहले गेंदबाज़ी करेंगे. विकेट अच्छा लग रहा है. मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा बदलाव होगा. मुझे लगता है कि हमने (भारत के खिलाफ) अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन फिर लय बदल गई. वे भी अच्छी टीम हैं, हम भी अच्छी टीम हैं. हम अतीत के बारे में नहीं सोचते, बस आज पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है. हमारी आज सेम टीम के साथ उतरे हैं.

जानें टॉस के बाद क्या बोले श्रीलंकाई कप्तान

टॉस के बाद श्रीलंका के कप्तान चरिथ असालंका ने कहा, "मैं भी यही करता. पिच अच्छी लग रही है. पहले बल्लेबाज़ी करने में कोई दिक्कत नहीं है. हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं. हमें कुछ क्षेत्रों में सुधार करने की ज़रूरत है. डेथ ओवरों में बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी. हमने दो बदलाव किए हैं. तीक्षणा और करुणारत्ने को टीम में शामिल किया गया है. हमें लगा कि हमें एक अतिरिक्त गेंदबाज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हमने एक ऐसा गेंदबाज़ लिया है जो बल्लेबाज़ी भी कर सकता है."

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन- सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद

श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन- पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चरिथ असालंका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, चमिका करुणारत्ने, वानिंदु हसरंगा, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा और नुवान तुषारा.