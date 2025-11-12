हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबाबर आजम ने की विराट कोहली के शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी, शतकों का इंतजार अब भी जारी

बाबर आजम ने की विराट कोहली के शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी, शतकों का इंतजार अब भी जारी

Pakistan Vs Sri Lanka ODIs Match: श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में 29 रनों पर आउट होने के बाद बाबर आजम ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर ली है. वहीं बाबर ने विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी की है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 12 Nov 2025 01:34 PM (IST)
Preferred Sources

Pakistan Vs Srilanka ODIs Series: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच बीती रात रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में पाकिस्तान को 6 रनों से जीत मिली. वहीं पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का खराब फॉर्म जारी है. बाबर पहले मुकाबले में 51 गेंदों में 29 रन बनाकर लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा की गेंद पर बोल्ड हो गए. इसी के साथ, उनके शतकों का इंतजार अब 800 दिनों का हो गया है.

बाबर ने 2023 में लगाया था आखिरी शतक 

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने साल 2023 में नेपाल के खिलाफ अपना आखिरी शतक लगाया था. उस मुकाबले में बाबर ने 131 गेंदों में 14 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 151 रन बनाए थे. वहीं अब बाबर को आखिरी सेंचुरी लगाए 800 दिन हो गए हैं. 

विराट के रिकॉर्ड की बराबरी 

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के इंटरनेशनल क्रिकेट में बिना शतक के सबसे ज्यादा परियों के शर्मनाक रिकॉर्ड की बाबर ने बराबरी कर ली है. वहीं सनथ जयसूर्या एशियाई बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, उन्होंने 87 पारियों के बाद सेंचुरी के सूखे को खत्म किया था.

आखिरी ओवर में जीता पाकिस्तान 

मैच की बात करें तो टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और युवा ओपनर सैम अयूब के रूप में 4.1 ओवर में पहली विकेट गिरी. बाद में, सलामी बल्लेबाज फखर जमान भी केवल 32 रन बनाकर आउट हो गए. फखर के पवेलियन लौटने के बाद बल्लेबाजी करने आए, सलमान अली आगा ने 87 गेंदों पर 9 चौकों की मदद से नाबाद 105 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली और मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज हुसैन तलत ने 63 गेंदों 62 रन बनाया. पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 299 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे श्रीलंकाई टीम चेज नहीं कर पाई. श्रीलंका को आखिरी ओवर में जीत के लिए 21 रन की जरूरत थी लेकिन श्रीलंकाई टीम 14 रन ही बना पाई और इस मुकाबले को 6 रनों से हार गई. वहीं सीरीज का दूसरा मुकाबला 13 नवंबर को खेला जाएगा.

Published at : 12 Nov 2025 01:32 PM (IST)
Tags :
Babar Azam VIRAT KOHLI PAK VS SL CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Delhi Blast: संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
इंडिया
Delhi Car Blast: पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
क्रिकेट
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: 40 घंटे पहले जहां हुआ था विस्फोटक ब्लास्ट, ग्राउंड पर देखिए अब क्या है हाल?
Delhi Red Fort Blast: हड़बड़ाहट में किया गया था लाल किले के पास धमाका? सनसनीखेज खुलासा! | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट, कहां से पंहुचा इतना विस्फोटक? | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र ATS की कार्रवाई...इब्राहिम आबिदी के घर पर छापा
Breaking: डॉक्टरों की निगरानी में अभिनेता गोविंदा, जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में कराया गया भर्ती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Delhi Blast: संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
इंडिया
Delhi Car Blast: पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
क्रिकेट
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
बॉलीवुड
डिस्चार्ज होकर धर्मेद्र पहुंचे घर, बेहोशी के बाद गोविंदा एडमिट, बॉलीवुड में पसरा सन्नाटा, सारे इवेंट रद्द
डिस्चार्ज होकर धर्मेद्र पहुंचे घर, बेहोशी के बाद गोविंदा एडमिट, बॉलीवुड में पसरा सन्नाटा
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
शरीर को कब होती है वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत? वॉर्निंग सिग्नल से लेकर रिस्क और रिकवरी तक जानें हर बात
शरीर को कब होती है वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत? वॉर्निंग सिग्नल से लेकर रिस्क और रिकवरी तक जानें हर बात
जनरल नॉलेज
Hanimaadhoo Airport: मालदीव में शुरू हुआ भारत की मदद से बना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या इंडिया को मिलेगा इसका किराया?
मालदीव में शुरू हुआ भारत की मदद से बना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या इंडिया को मिलेगा इसका किराया?
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget