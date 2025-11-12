बाबर आजम ने की विराट कोहली के शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी, शतकों का इंतजार अब भी जारी

Pakistan Vs Srilanka ODIs Series: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच बीती रात रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में पाकिस्तान को 6 रनों से जीत मिली. वहीं पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का खराब फॉर्म जारी है. बाबर पहले मुकाबले में 51 गेंदों में 29 रन बनाकर लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा की गेंद पर बोल्ड हो गए. इसी के साथ, उनके शतकों का इंतजार अब 800 दिनों का हो गया है.

बाबर ने 2023 में लगाया था आखिरी शतक

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने साल 2023 में नेपाल के खिलाफ अपना आखिरी शतक लगाया था. उस मुकाबले में बाबर ने 131 गेंदों में 14 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 151 रन बनाए थे. वहीं अब बाबर को आखिरी सेंचुरी लगाए 800 दिन हो गए हैं.

विराट के रिकॉर्ड की बराबरी

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के इंटरनेशनल क्रिकेट में बिना शतक के सबसे ज्यादा परियों के शर्मनाक रिकॉर्ड की बाबर ने बराबरी कर ली है. वहीं सनथ जयसूर्या एशियाई बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, उन्होंने 87 पारियों के बाद सेंचुरी के सूखे को खत्म किया था.

आखिरी ओवर में जीता पाकिस्तान

मैच की बात करें तो टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और युवा ओपनर सैम अयूब के रूप में 4.1 ओवर में पहली विकेट गिरी. बाद में, सलामी बल्लेबाज फखर जमान भी केवल 32 रन बनाकर आउट हो गए. फखर के पवेलियन लौटने के बाद बल्लेबाजी करने आए, सलमान अली आगा ने 87 गेंदों पर 9 चौकों की मदद से नाबाद 105 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली और मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज हुसैन तलत ने 63 गेंदों 62 रन बनाया. पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 299 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे श्रीलंकाई टीम चेज नहीं कर पाई. श्रीलंका को आखिरी ओवर में जीत के लिए 21 रन की जरूरत थी लेकिन श्रीलंकाई टीम 14 रन ही बना पाई और इस मुकाबले को 6 रनों से हार गई. वहीं सीरीज का दूसरा मुकाबला 13 नवंबर को खेला जाएगा.