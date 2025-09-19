पाकिस्तान को खूब पीटा... Tazmin Brits ने लगाई शतकों की हैट्रिक, बनाया ODI का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर!

साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज टैज्मिन ब्रिट्स ने शुक्रवार को पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में 171 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. ये साउथ अफ्रीका महिला टीम के लिए वनडे में दूसरी सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है, इसमें उन्होंने 20 चौके और 4 छक्के जड़े. बारिश से प्रभावित इस मैच में साउथ अफ्रीका ने 46 ओवरों में 3 विकेट खोकर 292 रन बनाए. कप्तान लौरा वोलवार्ड ने भी शतकीय पारी खेली.

पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. टैज्मिन ब्रिट्स और लौरा वोलवार्ड ने पहले विकेट के लिए 260 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी की. 44वें ओवर में वोलवार्ड के रूप में पहला विकेट गिरा, उन्होंने 129 गेंदों में 100 रन बनाए.

साउथ अफ्रीका के लिए दूसरी सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी

वनडे क्रिकेट में ये साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के लिए दूसरी सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है. उनसे आगे लौरा वोलवार्ड हैं, जिन्होंने पिछले साल श्रीलंका के खिलाफ 184 रन बनाए थे. वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ी वनडे पारी अमेलिया केर के नाम है, जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 2018 में 232 रन बनाए थे.

141 गेंदों में खेली 171 रनों की पारी में टैज्मिन ब्रिट्स के सिर्फ छक्के-चौकों के रनों को गिने, तो भी शतक पूरा हो रहा है. उन्होंने इस पारी में 20 चौके (80 रन) और 4 छक्के (24 रन) जड़े.

ब्रिट्स का लगातार तीसरा शतक

वनडे क्रिकेट में ये टैज्मिन ब्रिट्स का लगातार तीसरा शतक है, वह ऐसा करने वाली दुनिया की दूसरी महिला खिलाड़ी हैं. उन्होंने इससे पहले 16 सितंबर को खेले गए पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में 101 रन बनाए थे. इससे पिछले वनडे में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ (17 जून 2025) भी शतक (101) जड़ा था.

टैज्मिन का ये छठा शतक है. 34 वर्षीय साउथ अफ़्रीकी प्लेयर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू (T20I) किया था. उन्होंने अपना पहला वनडे मैच 2021 में खेला था. वनडे करियर की बात करें तो उन्होंने 39 मैचों में 1419 रन बनाए हैं. उन्होंने 68 टी20 इंटरनेशनल में 68 मैचों में 1719 रन बनाए, इसमें 14 अर्धशतक शामिल हैं. इसके आलावा उन्होंने 1 टेस्ट भी खेला है, जिसकी 2 पारियों में उनके नाम 36 रन हैं.