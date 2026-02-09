IND vs PAK T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर अनिश्चितता अब भी बनी हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के पास 24 घंटे का समय है, जिसके बाद यह साफ कर देगा कि पाकिस्तान की टीम 15 फरवरी भारत के खिलाफ ग्रुप मैच खेलेगी या उसका बहिष्कार करेगी. यह जानकारी ICC के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लाहौर में हुई लंबी बैठक के बाद सामने आई है.

लाहौर में 5 घंटे चली अहम बैठक

यह अहम बैठक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हुई, जो पांच घंटे से ज्यादा चली. इसमें PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी, ICC के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम शामिल हुए. बैठक का मकसद भारत-पाक मैच को लेकर बने विवाद का हल निकालना था, क्योंकि यह मुकाबला टूर्नामेंट का सबसे हाई-प्रोफाइल मैच माना जा रहा है. वहीं इस महामुकाबले को लेकर ICC की चिंता साफ है - अगर यह मैच नहीं हुआ, तो टूर्नामेंट की छवि, शेड्यूल और कमर्शियल ढांचे पर बड़ा असर पड़ सकता है.

सरकार से सलाह के बाद होगा अंतिम फैसला

सूत्रों के अनुसार, PCB अब इस मुद्दे पर पाकिस्तान की सरकार से चर्चा करेगा. माना जा रहा है कि मोहसिन नकवी आज या कल प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पूरी स्थिति की जानकारी देंगे. इसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा. इन सब के बीच नकवी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, जिसमें PCB अपना रुख साफ कर सकता है.

बांग्लादेश की मौजूदगी क्यों अहम?

इस बैठक में बांग्लादेश की मौजूदगी ने मामले को और दिलचस्प बना दिया है. अमीनुल इस्लाम का लाहौर पहुंचना इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इस मुद्दे पर एक जैसी सोच रखते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों बोर्ड्स ने ICC के सामने अपनी बात एकजुट होकर रखी है, जिससे बातचीत का दबाव और बढ़ गया.

ICC क्यों चाहता है भारत-पाक मैच?

भारत और पाकिस्तान का मुकाबला क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी माना जाता है. दुनिया भर में करोड़ों दर्शक इस मैच को देखते हैं. ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप और विज्ञापनों से ICC को सबसे ज्यादा कमाई इसी एक मैच से होती है. अगर पाकिस्तान इस मैच से हटता है, तो ब्रॉडकास्ट डील की वैल्यू घट सकती है. इसका असर सिर्फ ICC पर नहीं, बल्कि सभी सदस्य देशों को मिलने वाली फंडिंग पर भी पड़ेगा. जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश खुद भी शामिल हैं.

अगले 24 घंटे होंगे निर्णायक

वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और भारत-पाक मैच में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. ऐसे में आने वाले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं. यही तय करेंगे कि क्रिकेट की सबसे बड़ी टक्कर मैदान पर देखने को मिलेगी या यह मुकाबला सिर्फ विवादों में ही याद किया जाएगा.