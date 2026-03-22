एमएस धोनी ने संजू सैमसन को दिया सम्मान, CSK के रियूनियन इवेंट में लगा दिग्गजों का जमावड़ा

चेन्नई सुपर किंग्स ने रविवार को एमए चिदंबरम स्टेडियम में अपने फैंस के लिए एक खास इवेंट का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में CSK के दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल हुए. मैथ्यू हेडन से लेकर ड्वेन ब्रावो, माइकल हसी, मुथैया मुरलीधरन, पार्थिव पटेल, मुरली विजय, एस बद्रीनाथ और सुरेश रैना भी मैदान में मौजूद रहे.

इसी बीच एमएस धोनी ने महफिल लूटी और उन्हें देखते ही मैदान में मौजूद फैंस खुशी से झूम उठे. उन्होंने पूर्व क्रिकेटरों को सम्मानित किया और साथ ही वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ियों को भी सम्मान दिया. वहीं जब एमएस धोनी और सुरेश रैना एकसाथ दिखे तो फैंस जोर-जोर से चिल्लाने लगे और मैदान का माहौल देखने लायक था.

राजस्थान रॉयल्स से CSK में आए संजू सैमसन को भी लोगों ने खूब सारा प्यार दिया. पूर्व क्रिकेटरों ने क्रिकेट भी खेला. ऋतुराज गायकवाड़ की गेंद पर माइकल हसी ने जोरदार छक्का लगाया. इस दौरान एमएस धोनी विकेटकीपिंग कर रहे थे और जब मुथैया मुरलीधरन गेंदबाजी करने आए तो संजू सैमसन ने उन्हें एक छक्का जड़ दिया.

IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटॉर ड्वेन ब्रावो भी CSK फ्रेंचाइजी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का हिस्सा बने. ड्वेन ब्रावो ने बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया और एमएस धोनी के पास उन्हें स्टम्प आउट करने का मौका था, लेकिन उन्होंने नहीं किया. बाद में ब्रावो ने गाना गाकर फैंस का मनोरंजन भी किया.

धोनी ने दिया सैमसन को पुरस्कार

चेन्नई सुपर किंग्स के शिवम दुबे और संजू सैमसन, 2026 टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे. दोनों खिलाड़ियों को एमएस धोनी ने खास पुरस्कार दिया और अपनी कप्तानी में भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने वाले आयुष म्हात्रे को भी धोनी ने सम्मान दिया. धोनी ने बाद में टेनिस गेंदों को फैंस के बीच भी थ्रो किया.

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