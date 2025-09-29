Asia Cup Presentation Ceremony 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप फाइनल हुए काफी समय बीत गया, लेकिन प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान पाकिस्तान की टीम ने शर्मनाक हरकत की. प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए सभी लोग मैदान पर तैयार खड़े थे, लेकिन पाकिस्तान की टीम एक घंटे से ज्यादा समय तक नीचे नहीं आई, जिसके चलते प्रेजेंटेशन सेरेमनी एक घंटा 16 मिनट की देरी से हुई.

ड्रेसिंग रूम में छिपी रही पाकिस्तान की टीम

विश्व कप और एशिया कप कई मुकाबलों में हमने देखा है कि मैच खत्म होने के कुछ समय बाद ही प्रेजेंटेशन सेरेमनी हो जाती है, लेकिन इस बार एशिया कप 2025 में कुछ और ही देखने को मिला. पाकिस्तान के खिलाड़ी सवा घंटे तक ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं निकले. पाकिस्तान को इस एशिया कप में तीन बार भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. इस फाइनल मुकाबले में भी टीम इंडिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, जिसके बाद पाकिस्तान की टीम ड्रेसिंग रूम में जाकर छिप पर बैठ गई.

भारत ने नहीं ली मोहसिन नकवी से ट्रॉफी

भारत-पाकिस्तान एशिया कप फाइनल के बाद सवा घंटे तक खूब बवाल मचा. इस फाइनल में एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चेयरपर्सन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को टीम इंडिया को ट्रॉफी देनी थी. लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने PCB के अध्यक्ष के हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया. भारत ने इस टूर्नामेंट में न तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और न ही पीसीबी अध्यक्ष से ट्रॉफी ली.

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा को दिया गया, जिन्होंने फाइनल में 69 रनों की नाबाद मैच विनिंग पारी खेली. वहीं अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. इसके बाद पाकिस्तान टीम को रनर-अप मेडल भी मिला. लेकिन टीम इंडिया ने पाकिस्तान टीम के तमाशे के बाद मना कर दिया कि वे ट्रॉफी नहीं लेंगे.

यह भी पढ़ें

Watch: पाकिस्तान को भारत का जवाब! जसप्रीत बुमराह का 'प्लेन सेलिब्रेशन', हारिस रऊफ की ऐसे निकाली हेकड़ी