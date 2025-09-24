पाकिस्तान ने 'करो या मरो' मैच में श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया है. इस संघर्षपूर्ण जीत के साथ पाकिस्तान ने एशिया कप फाइनल की उम्मीदों (Is Pakistan Out of Asia Cup 2025) को जीवित रखा है. श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 133 रन बनाए थे. इसके जवाब में पाकिस्तान ने 12 गेंद शेष रहते लक्ष्य को प्राप्त कर लिया. हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज की 58 रनों की पार्टनरशिप ने पाक टीम की जीत सुनिश्चित की.

श्रीलंका ने खराब शुरुआत के बावजूद पहले खेलते हुए 133 रन बना लिए थे. इसमें कामिंदु मेंडिस ने 50 रनों की महत्वपूर्ण अर्धशतकीय पारी खेली. 134 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई पाकिस्तान टीम की शुरुआत शानदार रही, क्योंकि साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने मिलकर 45 रनों की सलामी साझेदारी की.

महीश तीक्षणा ने 3 गेंदों के अंतराल में फरहान और जमान को आउट करके श्रीलंका की मैच में वापसी करवाई. पाकिस्तान को डबल झटका तब लगा जब सैम अयूब और सलमान आगा क्रमशः 2 और 5 रन बनाकर आउट हो गए. देखते ही देखते पाक टीम 12 रन के भीतर 4 विकेट गंवा चुकी थी. मोहम्मद हारिस कुछ देर क्रीज पर टिके रहे, लेकिन लो-स्कोरिंग मैच में उनकी 13 रनों की पारी ऐसे प्रतीत हुई जैसे उन्होंने 35-40 रन बनाए हों. क्योंकि ये 13 रन बहुत महत्वपूर्ण समय पर आए.

बाकी काम हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज ने मिलकर कर दिया. उनकी 58 रनों की नाबाद साझेदारी ने पाकिस्तान टीम की जीत सुनिश्चित की. तलत ने 32 और नवाज ने भी नाबाद 32 रनों का योगदान दिया.

क्या होगा भारत-पाक फाइनल?

श्रीलंका को हराकर पाकिस्तान टीम ने एशिया कप फाइनल में जाने की उम्मीदों को जिंदा रखा है. दूसरी ओर श्रीलंका की यह सुपर-4 राउंड में लगातार दूसरी हार रही, जिससे उसके फाइनल में जाने की संभावना ना बराबर रह गई है. इससे एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान की तीसरी भिड़ंत की उम्मीद भी अभी जिंदा है. ऐसा तभी संभव हो पाएगा, जब भारतीय टीम फाइनल में पहुंचे और साथ-साथ पाकिस्तान अपने अगले मैच में बांग्लादेश को हराकर फाइनल के लिए क्वालीफाई करे.

