वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह? जानें टीम इंडिया के कोच ने क्या जवाब दिया

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह? जानें टीम इंडिया के कोच ने क्या जवाब दिया

Jasprit Bumrah In West Indies vs India Test Series: जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेले थे. वहीं अब एशिया कप में खेल रहे हैं. लेकिन क्या बुमराह वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 23 Sep 2025 11:00 PM (IST)
Preferred Sources

Jasprit Bumrah In IND vs WI: एशिया कप 2025 के ठीक बाद टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी. वेस्टइंडीज और भारत के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज होनी है. इस सीरीज से पहले फिर एक बार ये सवाल खड़ा हो गया कि जसप्रीत बुमराह को वेस्टइंडीज के खिलाफ खिलाया जाएगा या नहीं. बुमराह इस समय एशिया कप में भी भारतीय स्क्वाड का हिस्सा हैं. बुमराह के वेस्टइंडीज के खिलाफ स्क्वाड में शामिल होने पर टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट ने बड़ा बयान दिया है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेंगे बुमराह?

भारतीय क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट ने कहा कि ऐसा मुश्किल ही है कि बुमराह को आराम दिया जाए. वो वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार हैं. भारत को आगे आने वाले समय में कई जरूरी मैच खेलने हैं और ऐसे में बुमराह के लिए बेहतर है कि वो लगातार खेलते रहें और ज्यादा से ज्यादा मैच खेलते हुए समय बिताएं.

भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे, लेकिन बुमराह ने पांच में से केवल तीन ही टेस्ट मैच खेले. वहीं दो टेस्ट मैचों में इस खिलाड़ी को आराम दिया गया था.

एशिया कप पर क्या बोले कोच?

भारत के असिस्टेंट कोच ने एशिया कप में टीम इंडिया के प्रदर्शन की तारीफ की. रयान टेन डोशेट ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारा प्रदर्शन थोड़ा निराशाजनक रहा. हमारे लिए आखिरी सप्ताह थोड़ा मुश्किल रहा है, लेकिन ओमान और पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजों ने जिस तरह का खेल खेला, वो तारीफ के लायक है. असिस्टेंट कोच ने आगे कहा कि शुभमन गिल को प्रैक्टिस के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाया, जितना वे चाहते थे. अबू धाबी काफी दूर था, जिसके लिए हमें ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा.

Published at : 23 Sep 2025 11:00 PM (IST)
