हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआजाद कश्मीर से..., महिला वर्ल्ड कप में मैच के दौरान पाकिस्तानी कमेंटेटर के बयान से बवाल, उठी 'बैन' की मांग

आजाद कश्मीर से..., महिला वर्ल्ड कप में मैच के दौरान पाकिस्तानी कमेंटेटर के बयान से बवाल, उठी 'बैन' की मांग

ICC Women's ODI World Cup 2025: पूर्व पाकिस्तानी कप्तान सना मीर (Sana Mir) ने वर्ल्ड कप में कमेंटरी के दौरान आज़ाद कश्मीर कहा, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है. ये आईसीसी के नियम का भी उल्लंघन है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 03 Oct 2025 07:23 AM (IST)
महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में अगले रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच अहम मुकाबला है. इससे पहले गुरुवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराकर एक बड़ा उलटफेर किया. इस मुकाबले में पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर ने कमेंटरी के दौरान आजाद कश्मीर शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद बवाल मच गया. आईसीसी के खेल में राजनीती को शामिल करने के कड़े नियम बने हैं, इसी कारण से अब मांग उठ रही है कि सना के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए.

सोशल मीडिया पर कई लोग मांग कर रहे हैं कि सना मीर या कोई भी आजाद कश्मीर शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, उन्होंने राजनितिक मुद्दों को खेल में घसीटा और इस वजह से उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए. कई लोग तो उन पर कमेंटरी से जिंदगी भर के लिए प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं. 

सना मीर ने क्यों कहा आजाद कश्मीर?

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश मैच के दौरान कमेंटरी करते हुए सना मीर ने कहा कि क्रिकेटर नतालिया परवेज आजाद कश्मीर से है. ये कहना एक विवादित बयान है. राजनीती मकसद से पाकिस्तान में कश्मीर के हिस्से को पाकिस्‍तान अधिकृत कश्‍मीर (POK) कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर कहता है. जबकि पीओके के लोगों की जिंदगी नर्क जैसी हो रखी है, वहां के लोग लगातार पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं. अब देखना होगा कि आईसीसी इस पर क्या एक्शन लेता है? सना मीर आईसीसी से इस बारे में क्या कहती हैं कि ये उनसे अनजाने में हुआ या वह अपनी बात पर अड़ी रहती हैं.

रविवार को भारत-पाकिस्तान मुकाबला

मेंस एशिया कप के दौरान भारतीय प्लेयर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था, न ही पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी ली. इसके बाद नकवी ओछी हरकत करते हुए भारत की जीती हुई ट्रॉफी अपने साथ ले गए. अब महिला क्रिकेट में भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने होने वाली है, विमेंस वर्ल्ड कप में ये मैच रविवार 5 अक्टूबर को है. सभी की निगाहें हरमनप्रीत कौर पर रहेंगी कि क्या वह पाकिस्तान की कप्तान से टॉस के दौरान हाथ मिलाती हैं या नहीं.

Published at : 03 Oct 2025 07:00 AM (IST)
India Vs Pakistan Sana Mir Women's World Cup KASHMIR ICC Women's ODI World Cup 2025
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
