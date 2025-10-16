लाहौर टेस्ट में बड़ी सुरक्षा चूक, बाबर आजम के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचा शख्स और फिर...

लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया. मैच तो पाकिस्तान ने जीत लिया, लेकिन आखिरी दिन जो हुआ उसने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी. दरअसल, एक क्रिकेट फैन सुरक्षा घेरे को तोड़कर सीधे पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गया, जिसके चलते हर तरफ अफरतफरी मच गई. उसका मकसद था, अपने फेवरेट क्रिकेटर और टीम के कप्तान बाबर आजम से मिलना.

फैन ने तोड़ी सारी सीमाएं, पहुंचा ड्रेसिंग रूम के दरवाजे तक

घटना बाबर आजम के 31वें जन्मदिन के दिन की बताई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक युवा प्रशंसक माजिद खान ने एनक्लोजर से छलांग लगाई और सपोर्ट् के सहारे ड्रेसिंग रूम की ओर दौड़ गया. हालांकि बाबर आजम उस वक्त ड्रेसिंग रूम नही थे, वरना स्थिति और गंभीर हो सकती थी. जब कोचिंग स्टाफ ने फैन को देखा, तो उन्होंने तुरंत सुरक्षा टीम को बुलाया. कुछ ही मिनटों में उस शख्स को हिरासत में ले लिया गया.

PCB की चुप्पी पर उठे सवाल

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इस घटना पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. यही बात अब चर्चा का विषय बनी हुई है. क्रिकेट विश्लेषक और फैंस सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि इतनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद कोई व्यक्ति ड्रेसिंग रूम तक कैसे पहुंच गया?

पाकिस्तान में पहले भी कई बार दर्शक मैदान में घुसे हैं, लेकिन किसी का ड्रेसिंग रूम तक पहुंचना बेहद दुर्लभ मामला है. यह घटना सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही का बड़ा उदाहरण मानी जा रही है.

बाबर आजम ने जताई चिंता

जब बाबर आजम को इस घटना की जानकारी दी गई, तो वह खुद भी हैरान रह गए की कोई इस हद तक कैसे जा सकता है. उन्होंने PCB से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की है. यह घटना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक चेतावनी है. अब PCB को न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करनी होगी, बल्कि सख्त नियम भी बनाने होंगे.