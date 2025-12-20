टी20 वर्ल्ड कप 2026 फरवरी-मैच में भारत और श्रीलंका में आयोजित होगा, जिसके लिए शनिवार को बीसीसीआई ने टीम का एलान किया. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 15 सदस्यों की टीम में ईशान किशन की वापसी हुई, जिन्होंने आखिरी टी20 इंटरनेशनल 2023 में खेला था. उपकप्तान शुभमन गिल को ड्राप किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ समय से उनका फॉर्म खराब चल रहा था. लेकिन अगर बात की जाए ड्राप किए गए खिलाड़ियों की तो, उनकी भी एक ऐसी प्लेइंग 11 बन सकती है जो किसी भी टीम को टक्कर दे सकती है.

अगर टीम में नहीं चुने गए खिलाड़ियों की भी प्लेइंग 11 बनाए जाए तो ये ऐसी होगी, जिसे देखकर आप भी सोचोगे कि ये टीम किसी को भी हरा सकती है. ये इस बात की गवाही भी देता है कि क्रिकेट में भारत का भविष्य उज्जवल है. चलिए ऐसे ही खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 चुनते हैं.

गिल कप्तान, यशस्वी के ओपनिंग पार्टनर

शुभमन गिल इस टीम के कप्तान हो सकते हैं, जो नेशनल टीम के उपकप्तान भी हैं. हालांकि खराब फॉर्म के कारण टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर हुए. गिल के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं यशस्वी जायसवाल, जो पहली गेंद से बड़े शॉट लगाने का दम रखते हैं.

ऋषभ पंत विकेट कीपर, जितेश भी शामिल

पिछले कुछ मैचों में नेशनल टीम में एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया, दोनों विकेटकीपर को खिलाया गया. इसमें एक जितेश शर्मा भी थे, जो पिछले कई समय से टीम के साथ हैं लेकिन ऐन मौके पर उनकी जगह नहीं बन पाई. नहीं चुने गए खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 में केएल राहुल तीसरे नंबर पर, जितेश शर्मा चौथे और पांचवें नंबर पर विकेट कीपर के रूप में ऋषभ पंत को शामिल किया जा सकता है.

शमी और सिराज के रूप में 2 अनुभवी तेज गेंदबाज

ऑलराउंडर की बात की जाए तो शार्दुल ठाकुर और नितीश कुमार रेड्डी को इस प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है. पिछले साल अक्टूबर में डेब्यू करने वाले रेड्डी ने जनवरी, 2025 में आखिरी टी20 इंटरनेशनल खेला था. चहल और रवि बिश्नोई दो स्पिनर्स के रूप में हो सकते हैं, चहल काफी अनुभवी गेंदबाज हैं लेकिन वह नेशनल टीम में वापसी नहीं कर पा रहे हैं.

दो तेज गेंदबाजों के रूप में मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को शामिल कर रहे हैं, जिनके पास काफी अनुभव है. हालांकि हरभजन सिंह ने जियोहॉटस्टार पर लाइव के दौरान कहा कि सिराज को तैयार रहना चाहिए, उन्हें कभी भी मौका मिल सकता है. उनका इशारा किसी प्लेयर के चोटिल होने पर रिप्लेसमेंट को लेकर था कि अगर कोई बाहर होता है तो बीसीसीआई उन्हें विकल्प के रूप में देख सकता है.

नहीं चुने गए खिलाड़ियों की प्लेइंग 11