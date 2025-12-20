हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशुभमन गिल कप्तान..., 2026 टी20 वर्ल्ड कप में नहीं चुने गए खिलाड़ियों की प्लेइंग इलेवन, सभी 11 नाम चौंकाने वाले

शुभमन गिल कप्तान..., 2026 टी20 वर्ल्ड कप में नहीं चुने गए खिलाड़ियों की प्लेइंग इलेवन, सभी 11 नाम चौंकाने वाले

T20 World Cup 2026 India: बीसीसीआई ने शनिवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम का एलान किया. शुभमन गिल, जितेश शर्मा समेत कई बड़े खिलाड़ियों को ड्राप किया गया है.

By : शिवम | Updated at : 20 Dec 2025 04:23 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 फरवरी-मैच में भारत और श्रीलंका में आयोजित होगा, जिसके लिए शनिवार को बीसीसीआई ने टीम का एलान किया. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 15 सदस्यों की टीम में ईशान किशन की वापसी हुई, जिन्होंने आखिरी टी20 इंटरनेशनल 2023 में खेला था. उपकप्तान शुभमन गिल को ड्राप किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ समय से उनका फॉर्म खराब चल रहा था. लेकिन अगर बात की जाए ड्राप किए गए खिलाड़ियों की तो, उनकी भी एक ऐसी प्लेइंग 11 बन सकती है जो किसी भी टीम को टक्कर दे सकती है.

अगर टीम में नहीं चुने गए खिलाड़ियों की भी प्लेइंग 11 बनाए जाए तो ये ऐसी होगी, जिसे देखकर आप भी सोचोगे कि ये टीम किसी को भी हरा सकती है. ये इस बात की गवाही भी देता है कि क्रिकेट में भारत का भविष्य उज्जवल है. चलिए ऐसे ही खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 चुनते हैं.

गिल कप्तान, यशस्वी के ओपनिंग पार्टनर

शुभमन गिल इस टीम के कप्तान हो सकते हैं, जो नेशनल टीम के उपकप्तान भी हैं. हालांकि खराब फॉर्म के कारण टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर हुए. गिल के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं यशस्वी जायसवाल, जो पहली गेंद से बड़े शॉट लगाने का दम रखते हैं. 

ऋषभ पंत विकेट कीपर, जितेश भी शामिल

पिछले कुछ मैचों में नेशनल टीम में एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया, दोनों विकेटकीपर को खिलाया गया. इसमें एक जितेश शर्मा भी थे, जो पिछले कई समय से टीम के साथ हैं लेकिन ऐन मौके पर उनकी जगह नहीं बन पाई. नहीं चुने गए खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 में केएल राहुल तीसरे नंबर पर, जितेश शर्मा चौथे और पांचवें नंबर पर विकेट कीपर के रूप में ऋषभ पंत को शामिल किया जा सकता है.

शमी और सिराज के रूप में 2 अनुभवी तेज गेंदबाज

ऑलराउंडर की बात की जाए तो शार्दुल ठाकुर और नितीश कुमार रेड्डी को इस प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है. पिछले साल अक्टूबर में डेब्यू करने वाले रेड्डी ने जनवरी, 2025 में आखिरी टी20 इंटरनेशनल खेला था. चहल और रवि बिश्नोई दो स्पिनर्स के रूप में हो सकते हैं, चहल काफी अनुभवी गेंदबाज हैं लेकिन वह नेशनल टीम में वापसी नहीं कर पा रहे हैं.

दो तेज गेंदबाजों के रूप में मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को शामिल कर रहे हैं, जिनके पास काफी अनुभव है. हालांकि हरभजन सिंह ने जियोहॉटस्टार पर लाइव के दौरान कहा कि सिराज को तैयार रहना चाहिए, उन्हें कभी भी मौका मिल सकता है. उनका इशारा किसी प्लेयर के चोटिल होने पर रिप्लेसमेंट को लेकर था कि अगर कोई बाहर होता है तो बीसीसीआई उन्हें विकल्प के रूप में देख सकता है.

नहीं चुने गए खिलाड़ियों की प्लेइंग 11

  1. यशस्वी जायसवाल
  2. शुभमन गिल (कप्तान)
  3. केएल राहुल
  4. जितेश शर्मा
  5. ऋषभ पंत (विकेटकीपर)
  6. नितीश कुमार रेड्डी
  7. शार्दुल ठाकुर
  8. युजवेंद्र चहल
  9. रवि बिश्नोई
  10. मोहम्मद शमी
  11. मोहम्मद सिराज.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 20 Dec 2025 04:17 PM (IST)
Tags :
Mohammed Siraj INDIAN CRICKET TEAM SHUBMAN GILL RISHABH PANT T20 World Cup 2026 T20 World Cup 2026 India Squad
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
Advertisement

वीडियोज

Tamilnadu में SIR की पहली लिस्ट जारी, वोटर लिस्ट में भूचाल! |ABP LIVE
Bangladesh Violence: Bangladesh में Osman Hadi की हत्या की क्या वजह, जानिए इनसाइड स्टोरी! |ABPLIVE
IND vs SA 5th T20: न Tilak , न Hardik... तो कौन ले उड़ा प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड?
Dhurandhar's Uzair Baloch से अक्षय खन्ना की फिल्मी journey और Dhurandhar की सफलता पर बातचीत | छावा, धुरंधर | Danish Pandor | पूरी कहानी
Top News: अभी की बड़ी खबरें | PM Modi | Hijab Controversy | Delhi Airport Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
टेलीविजन
आखिर क्यों पैप्स पर फूटा अंकिता लोखंडे का गुस्सा, मांगनी पड़ गई माफी, जानें क्या है पूरा माजरा?
पैप्स पर फूटा अंकिता लोखंडे का गुस्सा, मांगनी पड़ गई माफी
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
जनरल नॉलेज
जब साड़ी नहीं बनी थी, तब कैसे कपड़े पहनती थीं औरतें? 99% नहीं जानते जवाब
जब साड़ी नहीं बनी थी, तब कैसे कपड़े पहनती थीं औरतें? 99% नहीं जानते जवाब
ट्रेंडिंग
Video: 'ये अदाएं जान ले लेंगी' लहंगा चौली पहन लड़की ने जब थिरकाई कमर, तो यूजर्स पर टूट पड़ी कयामत
'ये अदाएं जान ले लेंगी' लहंगा चौली पहन लड़की ने जब थिरकाई कमर, तो यूजर्स पर टूट पड़ी कयामत
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
Embed widget