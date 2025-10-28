पाकिस्तान टीम ने बदला जर्सी का रंग! अब गुलाबी कलर पहनकर खेलेंगे PAK प्लेयर, जानें वजह

Pakistan Cricket Board: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका के साथ टी20 सीरीज से पहले एक बड़ा फैसला लिया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने खिलाड़ियों की जर्सी के कलर को हरे से पिंक कर दिया है. ये फैसला साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के शुरू होने से पहले लिया गया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जर्सी का रंग बदलने पर कहा गया है कि 'पिंक में बदलने के पीछे कारण है'.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहनेगी पिंक जर्सी

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस फैसले से पहले मीडिया रिलीज के जरिए ये बात कही कि ये पिंक जर्सी का कैम्पेन 'पिंक रिबन पाकिस्तान' मूवमेंट के लिए है. इसका उद्देश्य लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरुक करना है. सलमान अली आगा की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम पिंक जर्सी पहनने वाली है. वहीं साउथ अफ्रीका टीम के खिलाड़ी और मैच ऑफिशियल्स भी पिंक रिबन पहनने वाले हैं, वे भी इसके जरिए ब्रेस्ट कैंसर के प्रति लोगों को जागरुक करने का काम करेंगे.

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच पहले टी20 मैच के दौरान, जो कि रावलपिंडी में खेला जाएगा, इस मैच में कमेंटेटर्स भी पिंक रिबन पहने नजर आने वाले हैं. वहीं मैच में इस्तेमाल होने वाले स्टंप्स भी पिंक कलर से रंगे होंगे.

साउथ अफ्रीका बनाम पाकिस्तान टी20 सीरीज

दक्षिण अफ्रीका की टीम पाकिस्तान दौरे पर गई है. पाकिस्तान-साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 पर ड्रॉ हो गई. वहीं अब आज मंगलवार, 28 अक्टूबर से 3 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत हो रही है. इसका पहला मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा. वहीं दूसरा और तीसरा मैच लाहौर में होगा. टी20 सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी.

पहला टी20- 28 अक्टूबर, रावलपिंडी

दूसरा टी20- 31 अक्टूबर, लाहौर

तीसरा टी20- 1 नवंबर, लाहौर

