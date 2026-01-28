टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान टीम हिस्सा लेगी या नहीं, यह अभी तय नहीं है. एक तरफ खबर है कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर सकता है, लेकिन दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि पाक टीम यदि वर्ल्ड कप में खेलती है, तो वह भारत के खिलाफ मैच को बॉयकॉट कर सकती है. अब एक ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) विचार कर रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप या भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के राजनीतिक, कानूनी और वित्तीय परिणाम क्या हो सकते हैं.

सोमवार को PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी. टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट के अनुसार इस बैठक में सभी उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा की गई. ऐसा माना जा रहा है कि इससे पहले पाकिस्तान सरकार इस विषय पर कोई अंतिम फैसला ले, उससे पहले मोहसीन नकवी उच्च राजनीतिक स्तर पर मार्गदर्शन लेने का प्रयास कर रहे हैं. पाकिस्तान वर्ल्ड कप पर अंतिम फैसला इस शुक्रवार या अगले सप्ताह सोमवार को ले सकता है.

इसी रिपोर्ट के अनुसार मोहसिन नकवी फिलहाल पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ यूएई के दौरे पर हैं. नकवी ने वर्ल्ड कप के विषय पर प्रेसिडेंट जरदारी से बात भी की है. बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मोहसिन नकवी PCB के एक पूर्व चेयरमैन से भी सलाह ले सकते हैं. PCB कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी परिदृश्यों का आकलन कर लेना चाहती है.

भारत के खिलाफ मैच को बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान?

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तान में भारत के खिलाफ मैच को बॉयकॉट करने पर काफी चर्चा हुई है. सूत्र अनुसार पाकिस्तान टीम अगर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेती है और अपने पहले दोनों मैच जीत जाती है, तो पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने की उम्मीद बहुत अधिक होगी. भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच 15 फरवरी को खेला जाएगा.

