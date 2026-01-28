हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए अब भी बदल सकती है टीम इंडिया, ये 3 खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर; जानें अंतिम तारीख

2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए अब भी बदल सकती है टीम इंडिया, ये 3 खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर; जानें अंतिम तारीख

India Squad T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सभी टीमें 31 जनवरी तक अपने-अपने स्क्वाड में बदलाव कर सकती हैं. जानिए टीम इंडिया में कितने बदलाव संभव हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Jan 2026 04:37 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आयोजन में दो सप्ताह से भी कम समय बचा है. पहला मैच 7 फरवरी को खेला जाएगा और टूर्नामेंट का फाइनल 8 मार्च को होगा. भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका समेत अधिकांश टीम अपना-अपना स्क्वाड घोषित कर चुकी हैं. दरअसल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की गाइडलाइंस अनुसार सभी टीमें 31 जनवरी तक अपने-अपने स्क्वाड में जरूरी बदलाव कर सकती हैं.

उदाहरण के तौर पर दक्षिण अफ्रीका ने चोटिल टोनी डी जोरजी और डोनोवन फरेरा की जगह ट्रिस्टन स्टब्स और रायन रिकल्टन को मौका दिया था. इस समय टीम इंडिया में कुछ खिलाड़ी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और एक बेहतर प्लेइंग इलेवन कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए संभव है कि चयन समिति 31 जनवरी से पहले भारतीय टीम में बदलाव कर दे. यहां जानिए कि डेडलाइन की तारीख से पहले भारतीय टीम में कौन से 3 बड़े बदलाव हो सकते हैं.

ये 3 खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर

इनमें सबसे पहला नाम वाशिंगटन सुंदर का हो सकता है, जिन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा ODI मैच के दौरान गेंदबाजी करते समय चोट आई थी. उसके बाद उन्हें टी20 सीरीज मिस करनी पड़ी है. सुंदर टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा तो हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं. रिपोर्ट्स अनुसार उन्हें अभी पूरी तरह फिट होने में कम से कम 2 सप्ताह का समय लग सकता है. वो अगर शारीरिक रूप से फिट हो भी जाते हैं, तो उनकी गेम फिटनेस पर सवाल बना रहेगा. ऐसे में संभावना बनी हुई है कि सुंदर वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर किए जा सकते हैं.

तिलक वर्मा भी अभी पूरी तरह फिट नहीं हैं. उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी में हैदराबाद के लिए खेलते हुए चोट आई थी. कयास लगाए जा रहे हैं कि वो 3 फरवरी को मुंबई में टीम इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं. बीसीसीआई ने स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि तिलक पहले से बेहतर हैं और जल्दी रिकवर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह फिट होने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है. ऐसे में उनका भी वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर होना पूरी तरह टला नहीं है.

संजू सैमसन भी सवालों के घेरे में हैं, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में बतौर ओपनर तीन पारियों में केवल 16 रन बना पाए हैं. सैमसन की खराब फॉर्म का असर अभिषेक शर्मा पर भी पड़ सकता है, जो लगातार टीम इंडिया को तेजतर्रार शुरुआत दिलाते आए हैं. वहीं अगर तिलक वर्मा फिट हो पाए, तो इन-फॉर्म बल्लेबाज ईशान किशन को बाहर बैठना पड़ेगा. अगर सैमसन न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी 2 मैचों में भी अच्छा नहीं कर पाए, तो ईशान किशन को ओपनर बल्लेबाज के विकल्प के तौर पर देखना कोई गलत बात नहीं होगी. वहीं टीम इंडिया उनकी अच्छी लय का फायदा जरूर उठाना चाहेगी.

यह भी पढ़ें:

Ajit Pawar Death: अजित पवार के निधन पर सचिन तेंदुलकर ने जताया दुख, जानिए क्या कहा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 28 Jan 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
Tilak Varma INDIAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपर्णा-प्रतीक में हो गई सुलह! बीजेपी नेता के पति ने हटाई तलाक वाली पोस्ट, शेयर की ये तस्वीर
अपर्णा-प्रतीक में हो गई सुलह! बीजेपी नेता के पति ने हटाई तलाक वाली पोस्ट, शेयर की ये तस्वीर
विश्व
भारत-EU डील को 24 घंटे पूरे, लेकिन ट्रंप अब भी खामोश, अमेरिकी राष्ट्रपति की 'चुप्पी' के मायने क्या?
भारत-EU डील को 24 घंटे पूरे, लेकिन ट्रंप अब भी खामोश, अमेरिकी राष्ट्रपति की 'चुप्पी' के मायने क्या?
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने लिया संन्यास? क्रिकेट छोड़ नए अवतार में आए नजर; वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने लिया संन्यास? क्रिकेट छोड़ नए अवतार में आए नजर
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death: Mumbai से Baramati के लिए रवाना हुए Eknath Shinde | Maharshtra Plane Crash
Ajit Pawar Death: राख का ढेर में घड़ी की सुई से हुई अजित पवार के शव की पहचान! | Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के निधन के समय कहां और किसके साथ थीं Supriya Sule? | Maharashtra
Ajit Pawar Death: अजित पवार के निधन के बाद उनके आवास पहुंचीं Fouzia Khan | Maharashtra
Ajit Pawar Death: अजित पवार का प्लेन ऐसे हुआ क्रैश...देखिए Baramati से ग्राउंड रिपोर्ट | Maharashtra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपर्णा-प्रतीक में हो गई सुलह! बीजेपी नेता के पति ने हटाई तलाक वाली पोस्ट, शेयर की ये तस्वीर
अपर्णा-प्रतीक में हो गई सुलह! बीजेपी नेता के पति ने हटाई तलाक वाली पोस्ट, शेयर की ये तस्वीर
विश्व
भारत-EU डील को 24 घंटे पूरे, लेकिन ट्रंप अब भी खामोश, अमेरिकी राष्ट्रपति की 'चुप्पी' के मायने क्या?
भारत-EU डील को 24 घंटे पूरे, लेकिन ट्रंप अब भी खामोश, अमेरिकी राष्ट्रपति की 'चुप्पी' के मायने क्या?
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने लिया संन्यास? क्रिकेट छोड़ नए अवतार में आए नजर; वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने लिया संन्यास? क्रिकेट छोड़ नए अवतार में आए नजर
बॉलीवुड
प्लेबैक सिंगिंग छोड़ अब डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? इस एक्टर की बेटी को फिल्म में ले रहे हीरोइन!
अब डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? इस एक्टर की बेटी को फिल्म में ले रहे हीरोइन!
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
इंडिया
'सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है', राष्ट्रपति ने अभिभाषण में UGC नियमों का किया जिक्र
'सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है', राष्ट्रपति ने अभिभाषण में UGC नियमों का किया जिक्र
हेल्थ
Kareena Kapoor: 45 की उम्र में 25 जैसी फिटनेस! जानें करीना कपूर की 5 एक्सरसाइज, जिससे खुद को रखती हैं सुपर फिट
45 की उम्र में 25 जैसी फिटनेस! जानें करीना कपूर की 5 एक्सरसाइज, जिससे खुद को रखती हैं सुपर फिट
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget