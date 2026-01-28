टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आयोजन में दो सप्ताह से भी कम समय बचा है. पहला मैच 7 फरवरी को खेला जाएगा और टूर्नामेंट का फाइनल 8 मार्च को होगा. भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका समेत अधिकांश टीम अपना-अपना स्क्वाड घोषित कर चुकी हैं. दरअसल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की गाइडलाइंस अनुसार सभी टीमें 31 जनवरी तक अपने-अपने स्क्वाड में जरूरी बदलाव कर सकती हैं.

उदाहरण के तौर पर दक्षिण अफ्रीका ने चोटिल टोनी डी जोरजी और डोनोवन फरेरा की जगह ट्रिस्टन स्टब्स और रायन रिकल्टन को मौका दिया था. इस समय टीम इंडिया में कुछ खिलाड़ी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और एक बेहतर प्लेइंग इलेवन कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए संभव है कि चयन समिति 31 जनवरी से पहले भारतीय टीम में बदलाव कर दे. यहां जानिए कि डेडलाइन की तारीख से पहले भारतीय टीम में कौन से 3 बड़े बदलाव हो सकते हैं.

ये 3 खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर

इनमें सबसे पहला नाम वाशिंगटन सुंदर का हो सकता है, जिन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा ODI मैच के दौरान गेंदबाजी करते समय चोट आई थी. उसके बाद उन्हें टी20 सीरीज मिस करनी पड़ी है. सुंदर टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा तो हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं. रिपोर्ट्स अनुसार उन्हें अभी पूरी तरह फिट होने में कम से कम 2 सप्ताह का समय लग सकता है. वो अगर शारीरिक रूप से फिट हो भी जाते हैं, तो उनकी गेम फिटनेस पर सवाल बना रहेगा. ऐसे में संभावना बनी हुई है कि सुंदर वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर किए जा सकते हैं.

तिलक वर्मा भी अभी पूरी तरह फिट नहीं हैं. उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी में हैदराबाद के लिए खेलते हुए चोट आई थी. कयास लगाए जा रहे हैं कि वो 3 फरवरी को मुंबई में टीम इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं. बीसीसीआई ने स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि तिलक पहले से बेहतर हैं और जल्दी रिकवर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह फिट होने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है. ऐसे में उनका भी वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर होना पूरी तरह टला नहीं है.

संजू सैमसन भी सवालों के घेरे में हैं, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में बतौर ओपनर तीन पारियों में केवल 16 रन बना पाए हैं. सैमसन की खराब फॉर्म का असर अभिषेक शर्मा पर भी पड़ सकता है, जो लगातार टीम इंडिया को तेजतर्रार शुरुआत दिलाते आए हैं. वहीं अगर तिलक वर्मा फिट हो पाए, तो इन-फॉर्म बल्लेबाज ईशान किशन को बाहर बैठना पड़ेगा. अगर सैमसन न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी 2 मैचों में भी अच्छा नहीं कर पाए, तो ईशान किशन को ओपनर बल्लेबाज के विकल्प के तौर पर देखना कोई गलत बात नहीं होगी. वहीं टीम इंडिया उनकी अच्छी लय का फायदा जरूर उठाना चाहेगी.

