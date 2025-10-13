11 अक्टूबर को सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2025 शुरू हुआ था, जिसमें भारतीय टीम अब तक अपने दोनों मैच जीत चुकी है. कल होने वाला भारत बनाम पाकिस्तान मैच होने से पहले ही विवादों में आ गया है. पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने अपनी राष्ट्रीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों को भारतीय प्लेयर्स के सामने आने से मना किया है. 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों ने पाक प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया था. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी शिकायत ACC और ICC में कर दी थी.

भारतीय जूनियर हॉकी टीम भी 14 अक्टूबर को होने वाले पाकिस्तान के खिलाफ मैच में ऐसा ही कर सकती है. पाकिस्तान हॉकी महासंघ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पाक प्लेयर्स, भारतीय टीम द्वारा हाथ ना मिलाने की स्थिति के लिए पहले से तैयार हैं. पाकिस्तानी खिलाड़ियों को निर्देश दिया गया है कि 'नो हैंडशेक' होता भी है तो उसे नजरंदाज कर दें. साथ ही पाक प्लेयर्स को किसी तरह के इशारे या फिर उनसे टकराने के लिए भी मना किया गया है.

भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में ग्रेट ब्रिटेन को 3-2 से हराया था और दूसरे मैच में उसे न्यूजीलैंड पर 4-2 से जीत मिली थी. दूसरी ओर पाकिस्तान की बात करें तो उसने अपने पहले मैच में मलेशिया को 7-2 से धोया था. वहीं दूसरे मैच में उसे ग्रेट ब्रिटेन के हाथों 5-1 से हार मिली थी.

पॉइंट्स टेबल में भारत और पाकिस्तान का हाल

2025 सुल्तान ऑफ जोहोर कप में कुल 6 टीम खेल रही हैं. भारत अभी अपने दोनों मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर चल रहा है. ऑस्ट्रेलिया एक जीत और एक ड्रॉ के साथ 4 अंक बटोर चुकी है, जो टेबल में दूसरे स्थान पर है. ग्रेट ब्रिटेन और पाकिस्तान तीसरे और चौथे स्थान पर है. मलेशिया इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है, जिसका अभी तक जीत का खाता नहीं खुला है. वहीं दोनों मैच हार चुकी न्यूजीलैंड अभी टेबल में आखिरी स्थान पर है.

