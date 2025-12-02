रणवीर सिंह लंबे समय से किसी फिल्म में नजर नहीं आए हैं. अब वो एक ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसे लेकर लोगों में जमकर एक्साइटमेंट है. ये एक्शन स्पाइ ड्रामा धुरंधर है. धुरंधर से जब से रणवीर का लुक सामने आया था उसके बाद से हर कोई इस फिल्म का इंतजार कर रहा था. अब ट्रेलर देखकर तो सभी इंप्रेस हो गए हैं. ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. एडवांस बुकिंग से पहले ही दिन धड़ल्ले से कमाई कर ली है.

धुरंधर की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह के साथ अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर माधवन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं.अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना विलेन बने हैं और जबरदस्त लग रहे हैं. वो अपने नेगेटिव किरदार से सभी को इंप्रेस करने वाले हैं. फिल्म को रिलीज होने में अभी 4 दिन बचे हैं और इसमें ये फिल्म जबरदस्त कमाई कर लेगी.

एडवांस बुकिंग से छापे करोड़ों

धुरंधर की एडवांस बुकिंग की बात करें तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन के लिए 2.79 करोड़ की कमाई कर ली है. जिसमें ब्लॉक सीट्स भी शामिल हैं. फिल्म के एक दिन में ही 27162 टिकट्स बिक गए हैं. ये नंबर 1 लाख से पार जाने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है. एडवांस बुकिंग देखकर कहा जा सकता है कि रणवीर सिंह पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं.

ये है कहानी

रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म अशोक चक्र और सेना पदक अवॉर्डी शहीद मेजर मोहित शर्मा पर आधारित है. फिल्म इस समय विवादों में घिरी हुई है. कानूनी विवादों में ये फिल्म फंस गई है. धुरंधर को आदित्य धर ने बनाया है. आदित्य धर पूरी टीम के साथ मिलकर इसका जमकर प्रमोशन भी कर रहे हैं.

