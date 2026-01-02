ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का पांचवां एशेज टेस्ट 4 जनवरी से शुरू होगा. ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है, जो 4 मैचों के बाद 3-1 से आगे चल रही है. इस खराब प्रदर्शन के लिए इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैक्कुलम आलोचकों के निशाने पर हैं. यहां तक कि मैक्कुलम को कोच पद से हटाए जाने की मांग ने भी जोर पकड़ा है. मगर ऐसा लगता है जैसे इंग्लिश टीम के कप्तान बेन स्टोक्स का घमंड अब भी नहीं टूटा है.

सिडनी में होने वाले पांचवें एशेज टेस्ट से पूर्व बेन स्टोक्स ने कहा, "मेरे दिमाग में थोड़ा भी संदेह नहीं है कि इंग्लैंड टीम की बागडोर अगले कुछ समय तक संभालने के लिए मैं और ब्रेंडन ही सबसे सही विकल्प हैं. मैंने ब्रेंडन मैक्कुलम के साथ जितने समय भी काम किया है, उसका खूब आनंद लिया है. मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति होगा, जिसके साथ मिलकर मैं इस टीम को मौजूदा स्थिति से आगे ले जा सकता हूं."

ब्रेंडन मैक्कुलम ने मई 2022 में इंग्लैंड टेस्ट टीम का कोच पद संभाला था. उनके कोच बनने के बाद इंग्लैंड टीम का 'बैजबॉल एरा' शुरू हुआ था. बैजबॉल अंदाज में खेलने से शुरुआत में इंग्लैंड टीम को सफलता मिली और साल 2024 में ब्रेंडन मैक्कुलम को तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड टीम का कोच नियुक्त किया गया, लेकिन उन्होंने तीनों तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड का कोच पद जनवरी 2025 में संभाला.

बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैक्कुलम की जोड़ी ने पहले 11 में से 10 टेस्ट मैच जीते थे, जिससे फैंस की उम्मीदें भी बढ़ने लगी थीं. मगर उसके बाद इंग्लैंड टीम के प्रदर्शन में अनिरंतरता देखी गई है. पिछले 34 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड ने 16 मैच जीते हैं और इतने ही मुकाबले हारे हैं, वहीं 2 मैच ड्रॉ पर छूटे हैं.

