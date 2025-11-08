हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारतीय क्रिकेट टीम को मिला एक और DSP, सिराज और दीप्ति शर्मा के बाद ये क्रिकेटर पुलिस वर्दी में आएगा नजर

भारतीय क्रिकेट टीम को मिला एक और DSP, सिराज और दीप्ति शर्मा के बाद ये क्रिकेटर पुलिस वर्दी में आएगा नजर

Richa Ghosh DSP: भारतीय क्रिकेट टीम को एक नया DSP मिल गया है. विकेटकीपर बल्लेबाज रिचा घोष को पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP का पद मिला है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Nov 2025 10:28 PM (IST)
भारतीय क्रिकेट टीम को एक नया DSP मिल गया है. भारत की महिला क्रिकेट टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज रिचा घोष को पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP का पद मिला है. शनिवार, 8 नवंबर को ईडन गार्डन्स में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने हाथों से रिचा घोष को नियुक्ति पत्र सौंपा. साथ ही राज्य सरकार ने उन्हें बांगा भूषण अवॉर्ड से भी सम्मानित किया.

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने रिचा घोष को गोल्डन बैट और गोल्डन बॉल से नवाजा. साथ ही उन्हें 34 लाख रुपये का कैश प्राइज भी मिला. आपको याद दिला दें कि रिचा ने वर्ल्ड कप फाइनल मैच में बहुत महत्वपूर्ण मौके पर 24 गेंद में 34 रनों की बहुमूल्य पारी खेली थी. साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार की तरफ से सोने की चेन भी भेंट की.

शनिवार को ईडन गार्डन्स में आयोजित इस सम्मान समारोह में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और दिग्गज महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी भी मौजूद रहीं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रिचा घोष के माता-पिता को भी सम्मानित किया. रिचा घोष से पहले दीप्ति शर्मा, मोहमंद सिराज, जोगिंदर शर्मा जैसे नामी क्रिकेटर DSP पद पर विराजमान हैं.

रिचा घोष ने साल 2020 में अपना इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू किया था, उसके बाद उन्होंने अपने प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार लाया है. रिचा पूरे विश्व कप टूर्नामेंट में ताबड़तोड़ बैटिंग के दम पर टीम इंडिया के लिए फिनिशर की भूमिका निभाती हुई दिखीं. रिचा के लिए यह दूसरी वर्ल्ड कप ट्रॉफी रही, क्योंकि साल 2023 में उन्होंने भारतीय अंडर-19 टीम का हिस्सा रहते वर्ल्ड कप का खिताब जीता था.

रिचा घोष ने वर्ल्ड कप के 8 मैचों में 235 रन बनाए. वो भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में पांचवें स्थान पर रहीं. लीग स्टेज मैच में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 94 रनों की यादगार पारी खेली थी. वहीं फाइनल में उनकी 34 रनों की पारी ने भारत को फाइनल जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 08 Nov 2025 10:28 PM (IST)
Indian Women's Cricket Team Richa Ghosh MAMTA BANARJEE
