भारत की जगह पक्की! लेकिन ओलंपिक में नहीं खेल पाएगा पाकिस्तान, ICC मीटिंग से आया हैरतअंगेज अपडेट

क्रिकेट की सबसे बड़ी और चर्चित राइवलरी में से एक भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला है, लेकिन ये दोनों टीमें अब आईसीसी इवेंट या मल्टी टीम टूर्नामेंट में ही आमने सामने होती हैं. इन दोनों टीमों के बीच किसी भी फॉर्मेट में द्विपक्षीय सीरीज नहीं होती. आखिरी बार दोनों टीमें एशिया कप 2025 फाइनल में आमने सामने थीं, जहां भारत जीतकर चैंपियन बना था. महिला टीम हाल ही में सम्पन्न हुए वर्ल्ड कप में भिड़ी थीं, यहां भी भारत जीता था. अब पुरुष क्रिकेट में दोनों टीमें अगले साल टी20 वर्ल्ड कप में आमने सामने होंगी, लेकिन ओलंपिक 2028 को लेकर भी चर्चा तेज है. यहां शायद भारत बनाम पाकिस्तान मैच देखने को न मिले.

शुक्रवार को दुबई में अपनी हालिया बोर्ड बैठक के दौरान आईसीसी ने पुष्टि की कि पुरुष और महिला केटेगरी से 6-6 टीमें लॉस एंजिल्स ओलंपिक में भाग लेंगी. मौजूदा स्थिति को देखते हुए माना जा रहा है कि 2028 के ओलंपिक में भारत बनाम पाकिस्तान मैच नहीं होगा.

टूर्नामेंट का रोडमैप तैयार

आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर टीमों का चयन करने के बजाय, प्रत्येक क्षेत्र/महाद्वीप की शीर्ष टीमें क्वालीफाई करेंगी. एक वैश्विक क्वालीफायर के माध्यम से छठी टीम का फैसला होगा. टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग की बात करें तो भारत सबसे छोटे प्रारूप में नंबर एक टीम बना हुआ है.

मौजूद रैंकिंग के आधार पर एशिया से भारतीय टीम, ओशिनिया से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से इंग्लैंड, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका टीम क्वालीफाई करेगी. ये देखना होगा कि क्या मेजबान देश होने के चलते यूएसए की टीम इसमें शामिल होगी या वेस्टइंडीज टीम खेलेगी. बता दें कि ओलंपिक में क्रिकेट इससे पहले सिर्फ एक बार शामिल किया गया था. 1990 पेरिस ओलंपिक में सिर्फ फ्रांस और ब्रिटेन की टीम खेली थी, इनके बीच सीधे फाइनल हुआ था. इसमें ब्रिटेन ने जीत दर्ज की थी.

इसका मतलब है कि लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक 2028 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच नहीं होगा. ग्लोबल क्वालीफायर की जानकारी भी अभी सामने नहीं आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, आईसीसी जल्द ही विस्तृत जानकारी जारी करेगा. टूर्नामेंट का रोडमैप लगभग तैयार हो चुका है.