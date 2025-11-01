हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटNZ vs ENG: 3 मैच, 84 रन... इंग्लैंड के नाम दर्ज ये शर्मनाक रिकॉर्ड, 1-1 रन को तरसे बल्लेबाज

New Zealand vs England ODI Series: न्यूजीलैंड के सामने लगातार तीसरे वनडे में इंग्लैंड के टॉप-4 बल्लेबाज फ्लॉप रहे. इसी के साथ इंग्लैंड के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

By : शिवम | Updated at : 01 Nov 2025 10:32 AM (IST)
न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार तीसरे वनडे में इंग्लैंड छोटे स्कोर पर धराशाई हो गया. पहले वनडे में इंग्लैंड ने 223 और दूसरे में 175 रनों पर ऑलआउट हुई थी, आज तीसरे वनडे में भी पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की पारी 222 रनों पर सिमट गई. जो रुट से लेकर हैरी ब्रूक, सभी धुरंधर फ्लॉप रहे. आज वो तो जेमी ओवरटन (68) और ब्रायडन कार्स (36) ने महत्वपूर्ण पारी खेलकर इंग्लैंड को 200 के पार पहुंचा भी दिया, नहीं तो आज सीरीज का सबसे छोटा स्कोर बनता.

तीसरे वनडे में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेमी स्मिथ 5 रन बनाकर आउट हुए, इसके बाद आए सबसे अनुभवी बल्लेबाज जो रुट 2 रन बनाकर चलते बने, फिर बेन डकेट भी 8 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए. कप्तान हैरी ब्रूक के रूप में इंग्लैंड को चौथा झटका लगा, उन्होंने 6 रन बनाए. 

इंग्लैंड के नाम दर्ज शर्मनाक रिकॉर्ड

तीसरे वनडे में इंग्लैंड की टीम के टॉप-4 विकेट 6.3 ओवरों में गिर गए, चारों बल्लेबाजों का मिलाकर कुल स्कोर 21 रन बना. हालांकि सिर्फ इस मैच की ये कहानी नहीं है, बल्कि सीरीज के पिछले दोनों मैचों में यही हाल था और इसी वजह से इंग्लैंड के नाम ये शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ.

पहले मैच में इंग्लैंड के टॉप-4 बल्लेबाजों ने मिलाकर सिर्फ 6 रन बनाए थे. दूसरे मैच में चारों ने 57 रन बनाए थे. यानी 3 वनडे मैचों की सीरीज में इंग्लैंड के टॉप-4 बल्लेबाजों ने सिर्फ 84 रन ही बनाए हैं.

वनडे क्रिकेट के इतिहास में सीरीज या टूर्नामेंट में किसी टीम के टॉप-4 बल्लेबाजों द्वारा बनाए सबसे कम रन का अनचाहा रिकॉर्ड अब इंग्लैंड के नाम दर्ज हो गया है. पहले ये बांग्लादेश के नाम था, जिसके टॉप-4 बल्लेबाजों ने एशिया कप 1988 में मिलाकर 89 रन बनाए थे.

न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का कहर

सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने 135 रनों की शानदार पारी खेली थी, हालांकि उस मैच में वह 5वें नंबर पर आए थे. इससे पहले ज़कारी फ़ौल्कस ने शुरूआती 4 में से 3 विकेट लिए थे. इस मैच में फ़ौल्कस ने कुल 4 विकेट लिए थे. दूसरे वनडे में ब्लेयर टिकनर की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, जिन्होंने न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक 4 विकेट लिए. उन्हें मैच का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया था. तीसरे मैच में भी ब्लेयर टिकनर ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए, जैकब डफी ने 3 विकेट चटकाए.

शुरूआती 2 मैचों को जीतकर न्यूजीलैंड ने सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली. आज वेलिंग्टन रीजनल स्टेडियम में तीसरा वनडे खेला जा रहा है. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने 223 रनों का लक्ष्य रखा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 01 Nov 2025 10:32 AM (IST)
England Cricket Team New Zealand Cricket Team Joe Root New Zealand Vs England NZ Vs ENG Harry Brook
