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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: नीतीश कुमार रेड्डी के संस्कार तो देखिए, चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ये काम; वीडियो वायरल

Watch: नीतीश कुमार रेड्डी के संस्कार तो देखिए, चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ये काम; वीडियो वायरल

Nitish Kumar Reddy Press Conference: भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो वायरल हो रहा है. उन्होंने अपनी मां का कॉल पिक करके जानिए क्या कहा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Jun 2026 02:42 PM (IST)
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भारतीय टीम ने पहले वनडे मैच में अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया. इस मुकाबले में नीतीश रेड्डी ने भी जीत में बड़ा योगदान दिया, जिन्होंने 2 विकेट लिए. पोस्ट-मैच कॉन्फ्रेंस के बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने जो किया, उसने फैंस का दिल जीत लिया है. दरअसल टीम इंडिया की जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश रेड्डी आए और इसी बीच उन्हें फोन कॉल आया.

इस मैच में नीतीश कुमार रेड्डी ने 4 ओवरों में 31 रन देकर 2 बल्लेबाजों को आउट किया. उन्होंने शतकवीर रहमनुल्लाह गुरबाज के अलावा दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद नबी का भी विकेट चटकाया.

बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मां ने लगाया फोन

नीतीश कुमार रेड्डी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब दे रहे थे, तभी उन्हें मां का फोन कॉल आया. बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश रेड्डी ने अपनी मां को कहा वो पांच मिनट बाद बात करेंगे. उन्होंने रिपोर्टर्स से इस बारे में माफी मांगी. बता दें कि बीसीसीआई ने भी सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर किया है.

धर्मशाला में खेले गए बारिश से प्रभावित इस मैच में ओवरों की संख्या घटाकर 25 ओवर कर दी गई थी. अफगानिस्तान टीम पहले बल्लेबाजी करने आई तो रहमनुल्लाह गुरबाज ने तूफानी अंदाज में बैटिंग करते हुए 48 गेंद में शतक पूरा कर इतिहास रचा. उन्हें नीतीश रेड्डी ने ही 16वें ओवर में क्लीन बोल्ड किया था.

नीतीश रेड्डी आईपीएल 2026 में बढ़िया प्रदर्शन करके आ रहे हैं और अब अफगानिस्तान के खिलाफ भी शानदार फॉर्म को बरकरार रखा है. आईपीएल 2026 में उन्होंने बल्लेबाजी में 302 रन बनाए और गेंदबाजी में 8 विकेट भी लिए थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 14 Jun 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan IND VS AFG Nitish Kumar Reddy
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