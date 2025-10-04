IND vs WI Test Series: हवा में उड़े नितीश कुमार रेड्डी, पकड़ा नामुमकिन कैच, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
नितीश कुमार रेड्डी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट मैच में ऐसा शानदार कैच लपका कि हर कोई हैरान हो गया. नितीश ने हवा में उड़कर वेस्टइंडीज के बल्लेबाज चंद्रपॉल का कैच पकड़कर पवेलियन भेज दिया.
IND vs WI Test Series: भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट मैच में ऐसा शानदार कैच लपका कि हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गईं. मैच के तीसरे दिन सुबह नितीश ने फील्डिंग में वो कर दिखाया जो शायद ही कोई कर पाए. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ यह पल अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
हवा में उड़े नितीश कुमार रेड्डी
दरअसल बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस कैच का वीडियो शेयर किया है, जिसके बाद तो यह इंटरनेट पर छा गया. , वेस्टइंडीज की दूसरी पारी का आठवां ओवर चल रहा था. मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे थे और सामने बल्लेबाज थे टैगेनारिन चंद्रपॉल. सिराज की गेंद को चंद्रपॉल ने ऑफ साइड की ओर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में उछल गई, तभी नितीश रेड्डी ने अपनी दाईं ओर हवा में उड़ान भरी और एक ऐसा डाइविंग कैच पकड़ा जो नामुमकिन लग रहा था. गेंद उनके हाथों में जाते ही पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा. खुद सिराज भी अपनी खुशी छिपा नहीं पाए.
𝗪𝗛𝗔𝗧. 𝗔. 𝗖𝗔𝗧𝗖𝗛. 👏— BCCI (@BCCI) October 4, 2025
Nitish Kumar Reddy grabs a flying stunner 🚀
Mohd. Siraj strikes early for #TeamIndia ☝️
Updates ▶️ https://t.co/MNXdZceTab#INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @NKReddy07 pic.twitter.com/1Bph4oG9en
सिराज की शानदार गेंदबाजी जारी
इस कैच के साथ ही मोहम्मद सिराज ने चंद्रपॉल को सिर्फ 8 रन पर पवेलियन भेज दिया. यह सिराज का इस मैच में पांचवां विकेट था. इससे पहले उन्होंने पहली पारी में 4 विकेट झटके थे. यानी मैच में कुल 9 विकेट लेकर सिराज ने वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी.
भारत की मजबूत स्थिति
भारत ने अपनी पहली पारी 448/5 पर घोषित की थी. केएल राहुल (100), ध्रुव जुरेल (125) और रवींद्र जडेजा (नाबाद 104) ने शानदार शतक लगाए. टीम ने 286 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी, जिसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने पारी घोषित कर दी.
फिलहाल भारतीय टीम इस मैच में पूरी तरह से हावी नजर आ रही है, और नितीश रेड्डी का यह “आसमानी कैच” भारतीय फील्डिंग के नए स्तर को दिखाता है. अगर यही लय बरकरार रही, तो भारत यह टेस्ट मैच बड़े अंतर से आज ही जीत सकता है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL