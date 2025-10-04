IND vs WI Test Series: भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट मैच में ऐसा शानदार कैच लपका कि हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गईं. मैच के तीसरे दिन सुबह नितीश ने फील्डिंग में वो कर दिखाया जो शायद ही कोई कर पाए. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ यह पल अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

हवा में उड़े नितीश कुमार रेड्डी

दरअसल बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस कैच का वीडियो शेयर किया है, जिसके बाद तो यह इंटरनेट पर छा गया. , वेस्टइंडीज की दूसरी पारी का आठवां ओवर चल रहा था. मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे थे और सामने बल्लेबाज थे टैगेनारिन चंद्रपॉल. सिराज की गेंद को चंद्रपॉल ने ऑफ साइड की ओर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में उछल गई, तभी नितीश रेड्डी ने अपनी दाईं ओर हवा में उड़ान भरी और एक ऐसा डाइविंग कैच पकड़ा जो नामुमकिन लग रहा था. गेंद उनके हाथों में जाते ही पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा. खुद सिराज भी अपनी खुशी छिपा नहीं पाए.

सिराज की शानदार गेंदबाजी जारी

इस कैच के साथ ही मोहम्मद सिराज ने चंद्रपॉल को सिर्फ 8 रन पर पवेलियन भेज दिया. यह सिराज का इस मैच में पांचवां विकेट था. इससे पहले उन्होंने पहली पारी में 4 विकेट झटके थे. यानी मैच में कुल 9 विकेट लेकर सिराज ने वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी.

भारत की मजबूत स्थिति

भारत ने अपनी पहली पारी 448/5 पर घोषित की थी. केएल राहुल (100), ध्रुव जुरेल (125) और रवींद्र जडेजा (नाबाद 104) ने शानदार शतक लगाए. टीम ने 286 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी, जिसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने पारी घोषित कर दी.

फिलहाल भारतीय टीम इस मैच में पूरी तरह से हावी नजर आ रही है, और नितीश रेड्डी का यह “आसमानी कैच” भारतीय फील्डिंग के नए स्तर को दिखाता है. अगर यही लय बरकरार रही, तो भारत यह टेस्ट मैच बड़े अंतर से आज ही जीत सकता है.