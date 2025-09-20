ऋषभ पंत, अक्टूबर महीने की शुरुआत में होने वाली वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे. पंत को इंग्लैंड दौरे पर पैर में चोट आई थी, जिसके बाद से वो रिकवरी के वीडियो क्लिप साझा करते रहे हैं. अब न्यूज 24 के हवाले से BCCI के कुछ सूत्रों ने बताया है कि उनके पैर में सूजन बढ़ गई है और वो वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे. इससे पहले ईएसपीएन क्रिकइन्फो की एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पंत के पैर से पट्टा हटा दिया गया है और उन्हें चलने-फिरने में सहजता महसूस होने लगी है. लेकिन अब उनके पैर की सूजन अचानक बढ़ गई है.

ऋषभ पंत को यह चोट जुलाई महीने में मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान आई थी. क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में पंत गेंद को मिस कर गए थे. इस कारण गेंद सीधी उनके दायें पैर के अंगूठे पर जा लगी, जिसमें फ्रैक्चर हो गया था. इस गंभीर चोट के बावजूद उन्होंने मैनचेस्टर टेस्ट में बैटिंग की थी. हालांकि पांचवें यानी ओवल टेस्ट से उन्हें बाहर कर दिया गया था.

धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खुद सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी चोट पर अपडेट देते रहे हैं. इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट उन्होंने करीब एक सप्ताह पहले किया था, जिसमें वो पेड़ के नीचे बाल कटवा रहे थे. उस तस्वीर में भी देखा गया कि पंत के पैर से पट्टा हट गया है, लेकिन उन्होंने पैर पर पट्टी बांधी हुई थी.

कब शुरू होगी भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज

वेस्टइंडीज टीम अक्टूबर महीने की शुरुआत में भारत का दौरा करने वाली है. दोनों के बीच 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे. पहला मुकाबला 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेला जाएगा.

