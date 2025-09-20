IND vs PAK T20I Record: भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 मुकाबले हमेशा क्रिकेट के सबसे रोमांचक और चर्चित मैच होते हैं. इस सीरीज में खिलाड़ियों की प्रदर्शन से लेकर रिकॉर्ड तक हर चीज फैंस के लिए दिलचस्प रहती है. भारत की ओर से कई बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार पारियां खेली हैं और टी20 इंटरनेशनल में रन बनाने के मामले में रिकॉर्ड्स बनाए हैं. आइए जानते हैं भारत के उन टॉप 5 बल्लेबाजों के बारे में, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.

विराट कोहली - 492 रन

टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके विराट कोहली इस लिस्ट में टॉप पर हैं. भारत के पूर्व कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. 2012 से 2024 तक खेले गए 11 मैचों में उन्होंने 492 रन जुटाए. उनकी औसत 70.28 और स्ट्राइक रेट 123.92 है. कोहली ने इस दौरान 5 अर्धशतक लगाए और पाकिस्तान के खिलाफ उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 82 रहा.

युवराज सिंह - 155 रन

टी20 में अपने समय के सबसे प्रभावशाली बल्लेबाजों में से एक युवराज सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ 8 मैचों में 155 रन बनाए हैं. पाकिस्तान के सामने उनका औसत 25.83 और स्ट्राइक रेट 109.92 रहा. युवराज ने इस दौरान 1 अर्धशतक जमाया और उनके हाथों से भारत को कई अहम मौके पर बड़ी जीत मिली है.

गौतम गंभीर - 139 रन

मौजूदा समय में भारतीय टीम के हेड कोच गंभीर ने भी पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में शानदार शुरुआत की है. 2007 से 2012 तक खेले गए 5 मैचों में उन्होंने 139 रन बनाए. पाक के खिलाफ उनका सर्वोच्च स्कोर 75 और औसत 27.80 रही. गंभीर की आक्रामक बल्लेबाजी ने अक्सर भारत को शुरुआती झटका लगने से बचाया है.

रोहित शर्मा - 127 रन

टी20 इंटरनेशनल में आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए 12 मैचों में 127 रन बनाए हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 30 और स्ट्राइक रेट 117.59 का है. रोहित ने 2 अर्धशतक जमाए और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम को स्थिरता प्रदान की.

सूर्यकुमार यादव - 111 रन

टी20 में हालिया दौर के स्टार सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 मैचों में 111 रन बनाए हैं. सूर्या इस समय भारतीय टी20 टीम के कप्तान भी हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 47 रन और औसत 22.20 का है. पाकिस्तान के खिलाफ सूर्यकुमार अबतक 12 चौके और 2 छक्के जड़ चुके हैं. एशिया कप 2025 में ग्रुप स्टेज मैच में भी सूर्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेली थी.