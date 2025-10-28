पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजवान उन 30 खिलाड़ियों में से अकेले प्लेयर हैं, जिन्होंने अब तक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं. बताया जा रहा है कि कुछ पर्सनल डिमांड पूरी ना होने पर रिजवान ने ऐसा किया है.

पाकिस्तानी मीडिया एजेंसी 'A Sports' के अनुसार ऐसी बहुत कम संभावना है कि PCB, रिजवान की मांगों पर दोबारा विचार करे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा जारी नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में रिजवान को 'कैटेगरी B' में रखा गया था. इसी कैटेगरी में कुल 10 प्लेयर हैं, जिनमें बाबर आजम का नाम भी शामिल है. यह चौंकाने वाला विषय है कि इस बार किसी भी प्लेयर को 'कैटेगरी A' में नहीं रखा गया है.

यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है, जब कुछ दिन पहले ही रिजवान को ODI टीम की कप्तान पद से हटा दिया गया था. शाहीन शाह अफरीदी अब नए वनडे कप्तान बन गए हैं. आपको याद दिला दें कि रिजवान अक्टूबर 2024 में बाबर आजम को रिप्लेस करके नए ODI कप्तान बने थे. उनका कप्तानी का सफर लगभग एक साल तक चला.

उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने शुरुआत में अच्छा किया, क्योंकि रिजवान के अंडर पाक टीम ने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका को उन्हीं के घर में जाकर हराया था. टी20 फॉर्मेट में रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान चारों मैच हारा था, इसलिए उनका टी20 में कप्तानी का सफर ज्यादा लंबा नहीं चल पाया.

मोहम्मद रिजवान की कप्तानी एक बार फिर सवालों के घेरे में तब आई, जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबान होते हुए भी नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाया था. उसके बाद न्यूजीलैंड ने पाक टीम का 3-0 से सूपड़ा साफ किया और फिर वेस्टइंडीज के हाथों 1-2 से हार झेलनी पड़ी.

