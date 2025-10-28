मोहम्मद शमी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से नेशनल टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं. कुछ दिन पहले तेज गेंदबाज ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि बीसीसीआई ने उनकी फिटनेस की जानकारी के लिए उनसे संपर्क नहीं किया. जबकि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा था कि शमी फिटनेस के कारण टीम में नहीं है. अब शमी रणजी ट्रॉफी में छाए हुए हैं, पहले मैच में 7 और गुजरात के खिलाफ दूसरे मैच में उन्होंने कुल 8 विकेट लिए. दूसरी पारी में उन्होंने 5 विकेट लिए, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बड़ी बात कही.

अगरकर के बयान पर जवाब देते हुए मोहम्मद शमी ने कहा था, "मेरी फिटनेस पर अपडेट देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा काम है एनसीए जाना, तैयारी करना और मैच खेलना, वो उनकी बात है कि उनको कौन अपडेट देता है, किसने नहीं दिया. ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है."

अगरकर ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने शमी से उनके चयन नहीं होने के बारे में बात की थी और अगर उन्हें कोई समस्या है तो वह फिर उनसे बात करेंगे. अगरकर ने ये भी कहा कि बीसीसीआई की मेडिकल टीम को नहीं लगता कि वह इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए तैयार हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शमी ने पहले कहा था कि, "उन्हें जो कहना है, कहने दो."

चीफ सिलेक्टर और मोहम्मद शमी आमने सामने नजर आ रहे थे, इस बीच हाल में नियुक्त हुए बीसीसीआई सिलेक्टर (सेंट्रल जोन) आरपी सिंह रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान शमी से मिलने गए, उन्हें शमी से बात करते हुए देखा गया.

गुजरात के खिलाफ 5 विकेट लेने के बाद मोहम्मद शमी ने क्या कहा?

रणजी ट्रॉफी में गुजरात के खिलाफ 5 विकेट लेने के बाद बंगाल के प्लेयर मोहम्मद शमी ने पत्रकारों से बात करते हुए संयम बरता और ध्यान रखा कि वह कुछ भी विवादित न कह दें. उन्होंने कहा, "

मैं हमेशा विवादों में ही रहता हूँ, तुमने (मीडिया ने) मुझे ऐसा ही गेंदबाज़ बना दिया है. मैं बोलूँगा तो बवाल हो जाएगा. अब मैं क्या कहूं? मैं तुम्हें दोष भी नहीं दे सकता, सब यही करते हैं. सोशल मीडिया पर भी लोग कुछ भी बोल देते हैं."