नामीबिया ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर लिया क्वालीफाई, 4 महीने बाद भारत में खेला जाना है टूर्नामेंट!
T20 World Cup 2026 Qualified Teams: नामीबिया ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है. वर्ल्ड कप करीब 4 महीने बाद भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा.
नामीबिया ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है. वर्ल्ड कप करीब 4 महीने बाद भारत और श्रीलंका में खेला जाना है. नामीबिया ऐसा करने वाली कुल 16वीं टीम बनी है. नामीबिया ने अफ्रीका रीजनल क्वालीफायर्स के सेमीफाइनल में तांजानिया को 63 रनों से हराकर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में जगह पक्की कर ली है.
अब टी20 वर्ल्ड कप में एक और अफ्रीकी टीम का स्लॉट बचा हुआ है. जिम्बाब्वे और केन्या में से कोई एक ही वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर पाएगी. जिम्बाब्वे और केन्या आपस में दूसरे सेमीफाइनल में भिड़ेंगी, जिसमें जीतने वाली टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई कर जाएगी.
