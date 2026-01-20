Ravindra Jadeja Retirement Hint: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज में कुछ खास नहीं कर सके थे. तीनों ही मैचों में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला और तीनों पारियों में बैटिंग करते हुए वह किसी में भी 30 रन का आंकड़ा पार नहीं कर सके थे, जिसके बाद उनके रिटायरमेंट की चर्चा तेज हुई. अब खुद जडेजा ने अपने रिटायरमेंट को लेकर बड़ा हिंट दिया है.

जडेजा ने खुद कहा कि उनका टाइम हो गया है. बता दें कि जडेजा ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास का एलान कर दिया था. मौजूदा वक्त में वह भारत के लिए टेस्ट और वनडे क्रिकेट में उपलब्ध हैं. तो आइए जानते हैं कि वनडे में खराब प्रदर्शन के बाद जड्डू ने संन्यास के बारे में क्या कहा.

जडेजा जल्द वनडे क्रिकेट से लेंगे संन्यास?

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रवींद्र जडेजा और ऋषभ पंत किसी इवेंट में नजर आ रहे हैं. इस दौरान जडेजा और पंत से पूछा जाता है कि क्या दोनों ने कभी फिल्मों में एक्टिंग के बारे में सोचा है? इस पर पहले पंत जवाब देते हुए कहते हैं, "मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा है. अभी मुझे क्रिकेट खेलने दीजिए. जडेजा भाई के बार में मुझे नहीं पता."

पंत की बात पर रिप्लाई करते हुए जडेजा ने में कहा, "तो, ये अप्रत्यक्ष रूप से कह रहा है कि मेरा टाइम हो चुका है." गौर करने वाली बात यह रही कि इस बात को कहते हुए जडेजा के चेहरे पर स्माइल दिखाई दी. लेकिन यह फैंस के लिए एक बड़ा हिंट भी साबित हो सकता है.

वनडे में जडेजा के 2 रिप्लेसमेंट

जडेजा के बाद वाशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल में से कोई एक खिलाड़ी स्थाई रूप से वनडे में उनकी जगह ले सकता है. हालांकि दोनों ही खिलाड़ी भारत के लिए लंबे वक्त से वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं. अक्षर ने अब तक 71 वनडे और वाशिंगटन ने 29 वनडे मुकाबले खेल लिए हैं.