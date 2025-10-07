हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत के वो 5 गेंदबाज जिन्होंने एक टेस्ट सीरीज में झटके सबसे अधिक विकेट, देखें लिस्ट

भारत के वो 5 गेंदबाज जिन्होंने एक टेस्ट सीरीज में झटके सबसे अधिक विकेट, देखें लिस्ट

भारत के गेंदबाजों ने कई बार पूरी सीरीज में विपक्षी टीम के बल्लेबाज को मुश्किल में डाला है. आज हम जानते हैं टीम इंडिया के वो गेंदबाज,जिन्होंने एक टेसिट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 07 Oct 2025 06:29 AM (IST)
Preferred Sources

Test Record: भारतीय क्रिकेट इतिहास में ऐसे कई गेंदबाज हुए हैं जिन्होंने एक टेस्ट सीरीज में अपनी शानदार गेंदबाजी से विरोधी टीमों के होश उड़ा दिए. आइए जानते हैं उन शीर्ष 5 भारतीय गेंदबाजों के बारे में, जिन्होंने एक ही टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेकर रिकॉर्ड कायम किया.

भगवत चंद्रशेखर - 35 विकेट (इंग्लैंड बनाम भारत)

भारतीय स्पिनर भगवत चंद्रशेखर का नाम आज भी टेस्ट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है. 1972/73 की इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में उन्होंने 35 विकेट लेकर इंग्लिश बल्लेबाजों को बेहाल कर दिया था. उनकी सबसे बेहतरीन गेंदबाजी 8 विकेट पर 79 रन रही।.18.91 की औसत और 2.27 की इकॉनमी के साथ यह प्रदर्शन आज भी भारतीय क्रिकेट के महान रिकॉर्ड्स में गिना जाता है.

विनू मांकड़ - 34 विकेट (इंग्लैंड बनाम भारत)

1951/52 में महान ऑलराउंडर विनू मांकड़ ने गेंदबाजी में कमाल कर दिया था. उन्होंने पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में 34 विकेट झटके. उनकी बॉलिंग का औसत 16.79 और इकॉनमी रेट मात्र 1.53 रही. इंग्लैंड की टीम उनकी स्पिन के सामने टिक ही नहीं सकी.

सुभाष गुप्ते -34 विकेट (न्यूीलैंड बनाम भारत)

सुभाष गुप्ते भारत के सबसे सटीक लेग स्पिनरों में गिने जाते हैं. उन्होंने 1955/56 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए सीरीज में 34 विकेट लिए थे. उनकी गेंदबाजी ने कीवी बल्लेबाजों को बार-बार परेशान किया. उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 7 विकेट पर 128 रन रहा.

जसप्रीत बुमराह - 32 विकेट (भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया)

आधुनिक दौर के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इतिहास रचा था. बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024/25 में उन्होंने 32 विकेट लेकर भारतीय तेज गेंदबाजों में नई मिसाल कायम की. उनका औसत सिर्फ 13.06 रहा, जो किसी भी भारतीय गेंदबाज का विदेशी धरती पर बेहतरीन प्रदर्शन माना जाता है.

रविचंद्रन अश्विन - 32 विकेट (इंग्लैंड बनाम भारत)

भारतीय स्पिन जादूगर रविचंद्रन अश्विन ने 2020/21 की इंग्लैंड सीरीज में 32 विकेट चटकाए थे. उनके टर्न और वैरिएशन के आगे इंग्लिश बल्लेबाज असहाय नजर आ रहे थे. इस सीरीज में अश्विन ने 6/61 का बेस्ट फिगर दर्ज किया और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई. 

Published at : 07 Oct 2025 06:29 AM (IST)
Tags :
R Ashwin JASPRIT BUMRAH TEST SERIES CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हर चीज को हथियार बनाने का दौर', ट्रंप के टैरिफ पर जयशंकर का बड़ा बयान, कहा- 'दुनिया में...'
'हर चीज को हथियार बनाने का दौर', ट्रंप के टैरिफ पर जयशंकर का बड़ा बयान, कहा- 'दुनिया में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: अभिषेक हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, 'महामंडलेश्वर' पूजा ने रची थी साजिश
अलीगढ़: अभिषेक हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, 'महामंडलेश्वर' पूजा ने रची थी साजिश
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1 BO Collection Day 5: 'कांतारा- चैप्टर 1' ने 'वॉर 2' के उड़ाए परखच्चे, बनी 2025 की 4th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
'कांतारा- चैप्टर 1' ने War 2 के उड़ाए परखच्चे, बनी 2025 की 4th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महामंडलेश्वर की खूनी साजिश, पुलिस की तलाश जारी | Pooja Shakun Pandey Murder
Dalit Lynching: रायबरेली में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Rahul Gandhi का नाम लेने पर और पीटा!
Dalit Lynching: UP में Hariom की हत्या, Rahul Gandhi का नाम लेने पर पीटा!
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, सियासत तेज | ABP NEWS
Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हर चीज को हथियार बनाने का दौर', ट्रंप के टैरिफ पर जयशंकर का बड़ा बयान, कहा- 'दुनिया में...'
'हर चीज को हथियार बनाने का दौर', ट्रंप के टैरिफ पर जयशंकर का बड़ा बयान, कहा- 'दुनिया में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: अभिषेक हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, 'महामंडलेश्वर' पूजा ने रची थी साजिश
अलीगढ़: अभिषेक हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, 'महामंडलेश्वर' पूजा ने रची थी साजिश
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1 BO Collection Day 5: 'कांतारा- चैप्टर 1' ने 'वॉर 2' के उड़ाए परखच्चे, बनी 2025 की 4th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
'कांतारा- चैप्टर 1' ने War 2 के उड़ाए परखच्चे, बनी 2025 की 4th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
बिजनेस
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ऑटो
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
ट्रेंडिंग
मेरा देश बदल रहा है! जब ड्रोन ने की अमृत भारत ट्रेन की वॉशिंग, वीडियो देख बोल पड़े यूजर्स
मेरा देश बदल रहा है! जब ड्रोन ने की अमृत भारत ट्रेन की वॉशिंग, वीडियो देख बोल पड़े यूजर्स
जनरल नॉलेज
Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?
करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget