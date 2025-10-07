भारत के वो 5 गेंदबाज जिन्होंने एक टेस्ट सीरीज में झटके सबसे अधिक विकेट, देखें लिस्ट

Test Record: भारतीय क्रिकेट इतिहास में ऐसे कई गेंदबाज हुए हैं जिन्होंने एक टेस्ट सीरीज में अपनी शानदार गेंदबाजी से विरोधी टीमों के होश उड़ा दिए. आइए जानते हैं उन शीर्ष 5 भारतीय गेंदबाजों के बारे में, जिन्होंने एक ही टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेकर रिकॉर्ड कायम किया.

भगवत चंद्रशेखर - 35 विकेट (इंग्लैंड बनाम भारत)

भारतीय स्पिनर भगवत चंद्रशेखर का नाम आज भी टेस्ट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है. 1972/73 की इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में उन्होंने 35 विकेट लेकर इंग्लिश बल्लेबाजों को बेहाल कर दिया था. उनकी सबसे बेहतरीन गेंदबाजी 8 विकेट पर 79 रन रही।.18.91 की औसत और 2.27 की इकॉनमी के साथ यह प्रदर्शन आज भी भारतीय क्रिकेट के महान रिकॉर्ड्स में गिना जाता है.

विनू मांकड़ - 34 विकेट (इंग्लैंड बनाम भारत)

1951/52 में महान ऑलराउंडर विनू मांकड़ ने गेंदबाजी में कमाल कर दिया था. उन्होंने पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में 34 विकेट झटके. उनकी बॉलिंग का औसत 16.79 और इकॉनमी रेट मात्र 1.53 रही. इंग्लैंड की टीम उनकी स्पिन के सामने टिक ही नहीं सकी.

सुभाष गुप्ते -34 विकेट (न्यूीलैंड बनाम भारत)

सुभाष गुप्ते भारत के सबसे सटीक लेग स्पिनरों में गिने जाते हैं. उन्होंने 1955/56 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए सीरीज में 34 विकेट लिए थे. उनकी गेंदबाजी ने कीवी बल्लेबाजों को बार-बार परेशान किया. उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 7 विकेट पर 128 रन रहा.

जसप्रीत बुमराह - 32 विकेट (भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया)

आधुनिक दौर के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इतिहास रचा था. बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024/25 में उन्होंने 32 विकेट लेकर भारतीय तेज गेंदबाजों में नई मिसाल कायम की. उनका औसत सिर्फ 13.06 रहा, जो किसी भी भारतीय गेंदबाज का विदेशी धरती पर बेहतरीन प्रदर्शन माना जाता है.

रविचंद्रन अश्विन - 32 विकेट (इंग्लैंड बनाम भारत)

भारतीय स्पिन जादूगर रविचंद्रन अश्विन ने 2020/21 की इंग्लैंड सीरीज में 32 विकेट चटकाए थे. उनके टर्न और वैरिएशन के आगे इंग्लिश बल्लेबाज असहाय नजर आ रहे थे. इस सीरीज में अश्विन ने 6/61 का बेस्ट फिगर दर्ज किया और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई.