2025 एशिया कप अब अपने अंतिम पड़ाव में है. फिलहाल टूर्नामेंट में सुपर-4 के मुकाबले खेले जा रहे हैं. टूर्नामेंट में कई बल्लेबाजों ने अपने देश के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है. टूर्नामेंट में अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की टॉप-5 लिस्ट में पहले स्थान पर भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं. इन्होंने 4 मैचों में सबसे अधिक 173 रन बनाए हैं. वहीं गेंदबाजों के टॉप-5 में भी पहले स्थान पर भारतीय गेंदबाज का नाम है. इस भारतीय बॉलर ने 4 मैचों में 9 विकेट लिए हैं.

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का दबदबा रहा है. भारतीय टीम अभी तक टूर्नामेंट में अपराजित है और भारतीय खिलाड़ियों ने भी पूरे टूर्नामेंट में अपना जलवा दिखाया है. भारतीय टीम अपनी सभी मैचों को जीतकर फाइनल की रेस में सबसे आगे है. वहीं सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में टॉप पर भारत के कुलदीप यादव हैं.

अभिषेक शर्मा ने दिखाया बल्लेबाजी में जलवा

एशिया कप 2025 में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है. वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले पहले स्थान पर हैं. अभिषेक ने पूरे टूर्नामेंट में 208 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और अब तक 4 मैचों में 173 रन बना चुके हैं.

एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच रन स्ट्राइक रेट

1. अभिषेक शर्मा 4 173 208.43

2. पथुम निसंका 4 146 148.98

3. साहिबजादा फरहान 4 132 101.54

4. तोहीद हिरदोय 4 127 124.51

5. कुशल मेंडिस 4 122 125.77

कुलदीप यादव ने दिखाया गेंदबाजी में जलवा

एशिया कप 2025 में भारतीय स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में पहले स्थान पर हैं. कुलदीप अब तक 4 मैचों में 9 विकेट चटका चुके हैं.

एशिया कप 2025 के टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच विकेट औसत

1. कुलदीप यादव 4 9 8.78

2. जुनैद सिद्दीकी 3 9 6.33

3. मुस्तफिजुर रहमान 4 7 15.00

4. नुवान तुषारा 4 6 18.83

5. सैम अयूब 4 6 16.00