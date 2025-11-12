हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई

भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई

Most Runs By South African Players Against India In ODIs: भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर जैक कैलिस हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 12 Nov 2025 09:13 AM (IST)
Preferred Sources

Most Runs For India Vs South Africa In ODIs: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 30 नवंबर से शुरू हो रही है, जिसका पहला मैच रांची में और दूसरा मैच रायपुर में खेला जाएगा. वहीं सीरीज का आखिरी मुकाबला 6 दिसंबर 2025 को विशाखापत्तनम में होगा. वहीं भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर जैक कैलिस ने बनाए हैं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज कौन हैं?

ODIs में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज

1. जैक कैलिस - 1535 रन 

पूर्व महान ऑलराउंडर जैक कैलिस भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. कैलिस ने अपने करियर में भारत के खिलाफ 37 वनडे मैचों में 61.40 की औसत से 1535 रन बनाए, जिसमें उनके नाम 2 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं.

2. गैरी किर्स्टन - 1377 रन 

भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की लिस्ट में पूर्व सलामी बल्लेबाज गैरी किर्स्टन दूसरे नंबर पर हैं. किर्स्टन ने अपने करियर में भारत के खिलाफ 26 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने 62.59 की औसत और 4 शतक और 9 अर्धशतक की मदद से 1377 रन बनाए हैं.

3. एबी डीविलियर्स - 1357 रन 

पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज एबी डीविलियर्स भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. डीविलियर्स ने अपने करियर में भारत के खिलाफ 32 वनडे मैचों में 48.46 की औसत से 1357 रन बनाए, जिसमें उनके नाम 6 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं.

4. क्विंटन डी कॉक - 1077 रन 

भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की लिस्ट में विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक चौथे नंबर पर हैं. डी कॉक ने अब तक भारत के खिलाफ 20 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने 53.85 की औसत और 6 शतक और 2 अर्धशतक की मदद से 1077 रन बनाए हैं.

5. हर्शल गिब्स - 1064 रन 

पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज हर्शल गिब्स भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. गिब्स ने अपने करियर में भारत के खिलाफ 30 वनडे मैचों में 44.33 की औसत से 1064 रन बनाए, जिसमें उनके नाम 2 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं.

Published at : 12 Nov 2025 09:13 AM (IST)
Tags :
AB De Villiers  India Vs South Africa Cricket News QUINTON DE KOCK CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
हरियाणा
Haryana: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा, ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
हरियाणा: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा- ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
बॉलीवुड
गोविंदा हॉस्पिटल में एडमिट, अचानक बेहोश होकर गिरे, डॉक्टरों की निगरानी में हैं एक्टर
गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घर पर बेहोश हो गए थे एक्टर
क्रिकेट
ODI Record: वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ जीतने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, भारत के दो दिग्गज लिस्ट में शामिल
ODI में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ जीतने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, भारत के दो दिग्गज लिस्ट में शामिल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र ATS की कार्रवाई...इब्राहिम आबिदी के घर पर छापा
Breaking: डॉक्टरों की निगरानी में अभिनेता गोविंदा, जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में कराया गया भर्ती
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा! घटनास्थल से मिले जिंदा कारतूस
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक क्या कुछ हुआ? इन 8 तस्वीरों से समझिए | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली कार धमाके में fsl ने इकठ्ठा किए 42 सैंपल | Bomb Blast
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
हरियाणा
Haryana: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा, ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
हरियाणा: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा- ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
बॉलीवुड
गोविंदा हॉस्पिटल में एडमिट, अचानक बेहोश होकर गिरे, डॉक्टरों की निगरानी में हैं एक्टर
गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घर पर बेहोश हो गए थे एक्टर
क्रिकेट
ODI Record: वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ जीतने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, भारत के दो दिग्गज लिस्ट में शामिल
ODI में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ जीतने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, भारत के दो दिग्गज लिस्ट में शामिल
जनरल नॉलेज
क्या होता है फिदायीन हमला! कैसे दिया जाता है इसे अंजाम?
क्या होता है फिदायीन हमला! कैसे दिया जाता है इसे अंजाम?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
क्या होते हैं डिजिटल पादरी, जो इस देश के युवाओं के बीच काफी ज्यादा मशहूर?
क्या होते हैं डिजिटल पादरी, जो इस देश के युवाओं के बीच काफी ज्यादा मशहूर?
हेल्थ
क्या ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए सिर्फ मैमोग्राफी काफी नहीं, जानें क्या है डॉक्टर्स की राय?
क्या ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए सिर्फ मैमोग्राफी काफी नहीं, जानें क्या है डॉक्टर्स की राय?
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget