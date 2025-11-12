Most Runs For India Vs South Africa In ODIs: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 30 नवंबर से शुरू हो रही है, जिसका पहला मैच रांची में और दूसरा मैच रायपुर में खेला जाएगा. वहीं सीरीज का आखिरी मुकाबला 6 दिसंबर 2025 को विशाखापत्तनम में होगा. वहीं भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर जैक कैलिस ने बनाए हैं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज कौन हैं?

ODIs में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज

1. जैक कैलिस - 1535 रन

पूर्व महान ऑलराउंडर जैक कैलिस भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. कैलिस ने अपने करियर में भारत के खिलाफ 37 वनडे मैचों में 61.40 की औसत से 1535 रन बनाए, जिसमें उनके नाम 2 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं.

2. गैरी किर्स्टन - 1377 रन

भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की लिस्ट में पूर्व सलामी बल्लेबाज गैरी किर्स्टन दूसरे नंबर पर हैं. किर्स्टन ने अपने करियर में भारत के खिलाफ 26 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने 62.59 की औसत और 4 शतक और 9 अर्धशतक की मदद से 1377 रन बनाए हैं.

3. एबी डीविलियर्स - 1357 रन

पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज एबी डीविलियर्स भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. डीविलियर्स ने अपने करियर में भारत के खिलाफ 32 वनडे मैचों में 48.46 की औसत से 1357 रन बनाए, जिसमें उनके नाम 6 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं.

4. क्विंटन डी कॉक - 1077 रन

भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की लिस्ट में विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक चौथे नंबर पर हैं. डी कॉक ने अब तक भारत के खिलाफ 20 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने 53.85 की औसत और 6 शतक और 2 अर्धशतक की मदद से 1077 रन बनाए हैं.

5. हर्शल गिब्स - 1064 रन

पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज हर्शल गिब्स भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. गिब्स ने अपने करियर में भारत के खिलाफ 30 वनडे मैचों में 44.33 की औसत से 1064 रन बनाए, जिसमें उनके नाम 2 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं.