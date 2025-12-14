Most Hundreds In BGT: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी को टेस्ट क्रिकेट की सबसे रोमांचक और प्रतिष्ठित सीरीज में गिना जाता है. इस सीरीज में बल्लेबाजों के लिए रन बनाना हमेशा आसान नहीं रहा, लेकिन कुछ दिग्गज खिलाड़ियों ने यहां अपने बल्ले से ऐसा इतिहास रच दिया. जो आज भी रिकॉर्ड बुक में चमक रहा है. शतकों की बात करें तो इस सूची में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ सबसे ऊपर हैं.

स्टीव स्मिथ

स्टीव स्मिथ ने 2013 से 2025 के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में 23 मैच खेले और 10 शतक जड़े. उन्होंने 44 पारियों में 2201 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 192 रहा. स्मिथ का औसत 57.92 का है, जो उनकी निरंतरता और तकनीकी मजबूती को दिखाता है. भारत के खिलाफ उनकी तकनीक और धैर्य हमेशा खास चर्चा में रहते हैं.

विराट कोहली

भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं. कोहली ने BGT में 9 शतक जमाए हैं. 2011 से 2025 तक खेले गए 29 मैचों में उन्होंने 2100 से ज्यादा रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और मैच जिताऊ पारियां भारतीय फैंस के लिए हमेशा यादगार रहेंगी.

सचिन तेंदुलकर

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में 9 शतक जमाए. 1996 से 2013 के बीच उन्होंने 34 मैचों में 3262 रन बनाए. नाबाद 241 रन का उनका सर्वोच्च स्कोर आज भी याद किया जाता है. इस सीरीज में सचिन का औसत 56.24 रहा, जो उनकी महानता को साबित करता है.

रिकी पोंटिंग

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने इस ट्रॉफी में 8 शतक लगाए हैं. 29 मैचों में 2555 रन बनाने वाले पोंटिंग का उच्चतम स्कोर 257 रहा. भारत के खिलाफ उनके कई शतक मैच का रुख पलटने वाले साबित हुए. उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने कई यादगार जीत दर्ज की.

माइकल क्लार्क

माइकल क्लार्क इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं. उन्होंने BGT में 7 शतक लगाए. 2012 में सिडनी टेस्ट में खेली गई उनकी नाबाद 329 रन की ऐतिहासिक पारी आज भी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी की सबसे बड़ी पारियों में गिनी जाती है. क्लार्क ने BGT में अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से अलग पहचान बनाई.