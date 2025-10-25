हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Most Consecutive Toss Loss In ODI: सिडनी में खेले जा रहे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे में शुभमन गिल एक बार फिर टॉस हार गए. जानिए वनडे में लगातार सबसे ज्यादा बार कौन सा देश टॉस हारा है.

By : शिवम | Updated at : 25 Oct 2025 09:27 AM (IST)
वनडे क्रिकेट में टॉस के लिहाज से भारतीय टीम के कप्तान की किस्मत पिछले कुछ महीनों से इतनी खराब रही है कि वह लगातार टॉस हार रहे हैं. अभी भारत ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, जहां 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाए हुए हैं, मेजबान टीम ने पर्थ और एडिलेड में शानदार जीत दर्ज की थी.

दोनों मैचों में हार का एक कारण टॉस हारना भी था, दोनों मुकाबलों में मिशेल मार्श ने पहले गेंदबाजी चुनी थी. ओवरकास्ट कंडीशन में पहले बल्लेबाजी करना भारत के लिए आसान नहीं था, तीसरे मैच में भारत पहले बल्लेबाजी कर रही है लेकिन ये फैसला भी मिशेल मार्श का ही था क्योंकि टॉस उन्होंने ही जीता.

लगातार 18वीं बार टॉस हारा है भारत !

वनडे क्रिकेट में नवंबर, 2023 में भारत ने आखिरी बार टॉस जीता था, ये वर्ल्ड कप का मुकाबला था. इसके बाद से अभी तक भारत इस फॉर्मेट में सभी मुकाबलों में टॉस हारा है. भारत वनडे क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा बार टॉस हारने वाला देश है, ये रिकॉर्ड आज नहीं बना बल्कि इस साल खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ही भारत के नाम ये अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया था. तब भारत के कप्तान रोहित शर्मा थे.

वनडे में लगातार सबसे ज्यादा टॉस हारने वाले टॉप 5 देश

  • भारत- 18 बार (19 नवंबर, 2023 से 23 अक्टूबर 2025*)
  • नीदरलैंड- 11 बार (18 मार्च, 2011 से 27 अगस्त, 2013)
  • इंग्लैंड- 9 बार (27 जनवरी, 2023 से 13 सितंबर, 2023)
  • यूएसए- 9 बार (29 मई, 2022 से 13 अगस्त 2022)
  • इंग्लैंड- 9 बार (22 जनवरी, 2017 से 29 मई, 2017)

तीसरे वनडे में 2 बदलाव के साथ उतरा भारत

भारतीय टीम ने तीसरे वनडे में 2 बदलाव किए हैं. नितीश कुमार रेड्डी चोट के कारण सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं थे, उनके साथ अर्शदीप सिंह भी बाहर हुए हैं. कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग 11 में मौका मिला है.

भारत की प्लेइंग XI: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग XI: मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, मिचेल स्टार्क, नेथन एलिस, एडम जम्पा, जोश हेजलवुड.

Published at : 25 Oct 2025 09:27 AM (IST)
IND Vs AUS 3rd ODI INDIAN CRICKET TEAM IND VS AUS SHUBMAN GILL INDIA VS AUSTRALIA
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
