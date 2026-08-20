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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकनाडा क्रिकेट में मचा बवाल, 3 महीने में ही हेड कोच ने दिया इस्तीफा

कनाडा क्रिकेट में मचा बवाल, 3 महीने में ही हेड कोच ने दिया इस्तीफा

कनाडा पुरुष क्रिकेट टीम कुछ दिनों से मैच फिक्सिंग के आरोपों से घिरी हुई है, इस बीच टीम के हेड कोच मोंटी देसाई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी.

Written By : शिवम |  Updated at : 20 Aug 2026 04:00 PM (IST)
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मोंटी देसाई ने कनाडा क्रिकेट टीम के हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्हें इसी साल मई में दूसरी बार हेड कोच नियुक्त किया गया था, उनका दूसरा कार्यकाल सिर्फ 3 महीने का रहा. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए अपने पद छोड़ने की जानकारी दी. उनका टीम का साथ छोड़ने का फैसला ऐसे समय आया, जब कनाडा टीम पिछले काफी समय से मैच फिक्सिंग के आरोपों से घिरी हुई है.

मोंटी देसाई ने अपने दूसरे कार्यकाल को छोटा लेकिन महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा, "छोटा लेकिन अर्थपूर्ण अध्याय. हर माहौल आपको कुछ नया सिखाता है. यहां मिले अनुभव ने  मेरे विश्वास को अधिक मजबूत किया कि टिकाऊ प्रदर्शन भरोसे, समय, मजबूत रिश्तों, तैयारियों और मिलकर काम करने से बनता है." उन्होंने प्लेयर्स के साथ सपोर्ट स्टाफ का भी आभार जताया.

उन्होंने लिखा, "खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और इस सफर में साथ देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद. मैं बने रिश्तों, सीखी गई बातों और योगदान देने के मौके के लिए शुक्रगुजार हूं. कनाडाई क्रिकेट की लगातार तरक्की और कामयाबी की कामना करता हूं."

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कनाडा टीम पर लगे गंभीर आरोप

मोंटी देसाई का अपने पद से इस्तीफा ऐसे समय आया, जब कनाडा क्रिकेट संकट से गुजर रहा है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद ICC की एंटी-करप्शन यूनिट ने भ्रष्टाचार को लेकर जांच शुरू की थी. इसके बाद ICC ने कनाडा बोर्ड की फंडिंग रोक दी, फिर उनकी एसोसिएट सदस्य्ता निलंबित कर दी. क्रिकेट कनाडा की बहाली के लिए कुछ शर्तें रखी गई थीं.

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मोंटी देसाई वेस्टइंडीज टीम के बल्लेबाजी कोच भी रह चुके हैं, 2019 में वह यूएई के बैटिंग कोच रहे थे. वह IPL टीम राजस्थान रॉयल्स और गुजरात लायंस के साथ भी काम कर चुके हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 20 Aug 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Canada Monty Desai Cricket News Canada Cricket Team
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