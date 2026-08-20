एक ओवर में बने 39 रन, T20I में 6 छक्के ठोक इस बल्लेबाज ने बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड

आज के दिन, 2 साल पहले (20 अगस्त, 2024) टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड बना था. ये था एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड. बल्लेबाज ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए, हालांकि ऐसा अभी तक दुनिया के 6 बल्लेबाज कर चुके हैं लेकिन इसमें खास ये था कि ये टी20 इतिहास का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ था. इसमें कुल 39 रन बने थे, लेकिन कैसे?

Samoa के बल्लेबाज Darius Visser ने 20 अगस्त, 2024 को Vanuatu के खिलाफ 132 रनों की शानदार पारी खेली थी. 62 गेंदों में खेली इस विस्फोटक पारी में उन्होंने 14 छक्के और 5 चौके लगाए थे. 6 छक्के उन्होंने एक ही ओवर में लगाए थे, हालांकि अगर गेंदबाज सभी गेंदें सही डालता तो भी 36 रन ही बनते लेकिन इस ओवर में उन्होंने कुल 39 रन लुटाकर एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

टी20 इंटरनेशनल में एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड 6 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है. युवराज सिंह ने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे. वेस्टइंडीज के पोलार्ड, नेपाल के दीपेंद्र और कुशाल भुरतेल और बुल्गारिया के मनन बशीर भी एक ओवर में 6 छक्के लगा चुके हैं. लेकिन इनमें सबसे ऊपर Darius Visser हैं, जिन्होंने 6 छक्के तो लगाए ही थे साथ में एक्स्ट्रा के कारण बने रन से ये 39 रन का ओवर बन गया था.

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किस गेंदबाज के नाम दर्ज हुआ ये शर्मनाक रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने का ये शर्मनाक रिकॉर्ड Vanuatu के Nalin Nipiko के खिलाफ दर्ज हुआ. जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के खाए, उन्होंने ओवर में 3 नो-बॉल फेंकी, इस तरह इस ओवर में 36 रन बल्लेबाज ने और 3 रन एक्स्ट्रा के बने. ये मैच Samoa ने 10 रनों से जीत लिया था.

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