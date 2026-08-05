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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकपिल देव को पछाड़ इतिहास रचने की दहलीज पर मिचेल स्टार्क

कपिल देव को पछाड़ इतिहास रचने की दहलीज पर मिचेल स्टार्क

Mitchell Starc Stats: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज बहुत जल्द कपिल देव को पछाड़कर आगे निकल सकते हैं. स्टार्क अगली बार बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलते दिखेंगे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 05 Aug 2026 12:47 PM (IST)
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ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम आने वाले महीनों में खूब सारे टेस्ट मैच खेलने वाली है. कंगारू टीम की अगली चुनौती बांग्लादेश है, जिसके साथ उसकी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 13 अगस्त से शुरू हो रही है. इस सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड पहले ही घोषित किया जा चुका है. यह सीरीज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के लिए बहुत खास बन सकती है, क्योंकि उनके निशाने पर कपिल देव का एक खास रिकॉर्ड है.

ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच 13 अगस्त से डार्विन में खेला जाएगा. वहीं दूसरा 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा. यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के अंतर्गत आती है, इसलिए खासतौर पर बांग्लादेश के लिए यह शृंखला महत्वपूर्ण होगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया टेबल में अपना पहला स्थान बरकरार रखना चाहेगी. 

कपिल देव का रिकॉर्ड निशाने पर

मिचेल स्टार्क ने अपने 105 मैचों के टेस्ट करियर में अब तक 433 विकेट लिए हैं. वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में कपिल देव से केवल एक कदम दूर हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और महान ऑलराउंडर कपिल देव ने 131 टेस्ट मैचों में 434 विकेट लिए थे. बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में स्टार्क 2 विकेट लेते ही कपिल देव को पीछे छोड़ देंगे.

दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन भी उनके निशाने पर होंगे. स्टेन ने अपने करियर में 439 विकेट चटकाए थे. उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मिचेल स्टार्क को सिर्फ 7 विकेट लेने की जरूरत है.

  • 519 विकेट - कोर्टनी वॉल्श (वेस्टइंडीज)
  • 439 विकेट - डेल स्टेन (दक्षिण अफ्रीका)
  • 434 विकेट - कपिल देव (भारत)
  • 433 विकेट - मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)

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इतिहास रचने के करीब मिचेल स्टार्क

मिचेल स्टार्क के निशाने पर सिर्फ कपिल देव ही नहीं हैं. वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते हैं. स्टार्क ने अब तक WTC में 54 मैच खेलकर 222 विकेट लिए हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट उन्हीं के हमवतन नाथन लायन ने लिए हैं. नाथन लायन के नाम 224 विकेट हैं. बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में स्टार्क यह कीर्तिमान भी स्थापित कर सकते हैं.

ऑस्ट्रेलियाई टीम को अगले 12 महीने के भीतर 20 टेस्ट मैच खेलने हैं. इसी दौरान उसे भारत दौरे पर भी आना है, जहां दोनों टीमों के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी. यह सीरीज दोनों ही टीमों के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 05 Aug 2026 12:47 PM (IST)
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KAPIL DEV MITCHELL STARC TEST CRICKET
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