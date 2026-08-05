रोहित शर्मा को हटाना चाहते थे अगरकर, अब खुद की नौकरी खतरे में

भारतीय क्रिकेट में उथल-पुथल मच गई है. हालात ऐसे हो गए हैं कि अजीत अगरकर की नौकरी खतरे में पड़ गई है और इसकी वजह रोहित शर्मा हैं. दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अजीत अगरकर की जगह वीवीएस लक्ष्मण बहुत जल्द टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर बन सकते हैं. अगरकर का कार्यकाल जून में ही समाप्त हो चुका था, लेकिन बाद में इसे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था.

यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर के पद पर बने रह सकते हैं. मगर अचानक हालात बदले हैं और खबर है कि अगरकर, रोहित शर्मा को टीम इंडिया से बाहर कर देना चाहते थे.

रोहित को हटाना चाहते थे

अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब इंग्लैंड सीरीज के दौरान नैरेटिव फैलाया गया कि इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स पर रोहित अपने करियर का आखिरी मैच खेलेंगे. देश-विदेश में खबर फैल गई कि रोहित लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर रिटायरमेंट लेंगे. मगर इसके पीछे कुछ और ही कहानी पक रही थी.

एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने गौतम गंभीर की अगवाई वाले टीम मैनेजमेंट से कहा था कि रोहित शर्मा को आने वाली सीरीज/मैचों से बाहर रखें. एक तरफ विराट रन बना रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा का बल्ला खामोश था. इसी कारण कहा जाने लगा कि सेलेक्शन कमिटी 2027 वर्ल्ड कप की योजनाओं से रोहित को हटा देना चाहती है.

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उल्टा पड़ गया दांव

क्रिकेट जगत वाकई इंतजार करने लगा था कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स वनडे के बाद संन्यास ले लेंगे. मगर रोहित लॉर्ड्स पर वनडे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने और 110 गेंद में 138 रन ठोक डाले. उनकी इस शतकीय पारी ने पूरा गेम ही उल्टा कर दिया. वहीं लॉर्ड्स वनडे से पहले ही BCCI सचिव देवजीत सैकिया स्टेटमेंट दे चुके थे कि रोहित जब तक टीम इंडिया का हिस्सा हैं, तब तक खेलते रहेंगे और लॉर्ड्स वनडे उनके करियर का आखिरी मैच नहीं होगा.

अजीत अगरकर पर दोहरी मार पड़ी. रिपोर्ट अनुसार BCCI ने अगरकर को बताए बिना वह स्टेटमेंट जारी किया था. अगरकर की मुश्किलें और तब बढ़ गईं, जब रोहित ने लॉर्ड्स पर शतक लगा दिया. इस सेंचुरी के दम पर उन्होंने 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने की दावेदारी मजबूत की. अब रोहित को हटाने के विचार ने अगरकर को उस मुकाम पर ला खड़ा किया है, जहां उनकी खुद को नौकरी खतरे में पड़ गई है.

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