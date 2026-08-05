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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित शर्मा को हटाना चाहते थे अगरकर, अब खुद की नौकरी खतरे में

रोहित शर्मा को हटाना चाहते थे अगरकर, अब खुद की नौकरी खतरे में

India Chief Selector Ajit Agarkar, Rohit Sharma: अजीत अगरकर रिपोर्ट्स के अनुसार रोहित शर्मा को टीम इंडिया से हटा देना चाहते थे. इसी के चलते अब BCCI अगरकर को ही नौकरी से निकाल सकती है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 05 Aug 2026 11:51 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट में उथल-पुथल मच गई है. हालात ऐसे हो गए हैं कि अजीत अगरकर की नौकरी खतरे में पड़ गई है और इसकी वजह रोहित शर्मा हैं. दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अजीत अगरकर की जगह वीवीएस लक्ष्मण बहुत जल्द टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर बन सकते हैं. अगरकर का कार्यकाल जून में ही समाप्त हो चुका था, लेकिन बाद में इसे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था.

यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर के पद पर बने रह सकते हैं. मगर अचानक हालात बदले हैं और खबर है कि अगरकर, रोहित शर्मा को टीम इंडिया से बाहर कर देना चाहते थे.

रोहित को हटाना चाहते थे

अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब इंग्लैंड सीरीज के दौरान नैरेटिव फैलाया गया कि इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स पर रोहित अपने करियर का आखिरी मैच खेलेंगे. देश-विदेश में खबर फैल गई कि रोहित लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर रिटायरमेंट लेंगे. मगर इसके पीछे कुछ और ही कहानी पक रही थी.

एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने गौतम गंभीर की अगवाई वाले टीम मैनेजमेंट से कहा था कि रोहित शर्मा को आने वाली सीरीज/मैचों से बाहर रखें. एक तरफ विराट रन बना रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा का बल्ला खामोश था. इसी कारण कहा जाने लगा कि सेलेक्शन कमिटी 2027 वर्ल्ड कप की योजनाओं से रोहित को हटा देना चाहती है.

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी पर फिर छिड़ी बहस, दिग्गज बोला- उससे पानी भरवाना…

उल्टा पड़ गया दांव

क्रिकेट जगत वाकई इंतजार करने लगा था कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स वनडे के बाद संन्यास ले लेंगे. मगर रोहित लॉर्ड्स पर वनडे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने और 110 गेंद में 138 रन ठोक डाले. उनकी इस शतकीय पारी ने पूरा गेम ही उल्टा कर दिया. वहीं लॉर्ड्स वनडे से पहले ही BCCI सचिव देवजीत सैकिया स्टेटमेंट दे चुके थे कि रोहित जब तक टीम इंडिया का हिस्सा हैं, तब तक खेलते रहेंगे और लॉर्ड्स वनडे उनके करियर का आखिरी मैच नहीं होगा.

अजीत अगरकर पर दोहरी मार पड़ी. रिपोर्ट अनुसार BCCI ने अगरकर को बताए बिना वह स्टेटमेंट जारी किया था. अगरकर की मुश्किलें और तब बढ़ गईं, जब रोहित ने लॉर्ड्स पर शतक लगा दिया. इस सेंचुरी के दम पर उन्होंने 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने की दावेदारी मजबूत की. अब रोहित को हटाने के विचार ने अगरकर को उस मुकाम पर ला खड़ा किया है, जहां उनकी खुद को नौकरी खतरे में पड़ गई है.

यह भी पढ़ें:

वीवीएस लक्ष्मण बनेंगे टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर! अजीत अगरकर की छुट्टी

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 05 Aug 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
Ajit Agarkar BCCI Rohit SHarma TEAM INDIA
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