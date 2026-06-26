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6,6,6,6,0,6… MLC 2026 में बरसा मार्कस स्टोइनिस का बल्ला, सिर्फ 16 गेंदों में खेली तूफानी पारी

MLC 2026 में सिएटल ऑर्कास के कप्तान मार्कस स्टोइनिस ने वॉशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक ओवर में 5 छक्के जड़े और कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल दिया.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 26 Jun 2026 12:55 PM (IST)
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Marcus Stoinis, Seattle Orcas vs Washington Freedom: मेजर लीग क्रिकेट 2026 के नौवें मुकाबले में सिएटल ऑर्कास के कप्तान मार्कस स्टोइनिस ने अपनी पावर-हिटिंग का शानदार नजारा पेश किया. वॉशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने केवल 16 गेंदों में 42 रन की विस्फोटक पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 6 गगनचुंबी छक्के निकले. स्टोइनिस की तेजतर्रार बल्लेबाजी की बदौलत सिएटल ऑर्कास ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 227 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया.

मार्कस स्टोइनिस ने बदला मैच का रंग

स्टोइनिस की शुरुआत हालांकि बिल्कुल वैसी नहीं रही, जैसी उनकी पारी का अंत हुआ. उन्होंने पहली 6 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाए और काफी संघर्ष करते नजर आए. लेकिन इसके बाद उन्होंने अचानक आक्रामक रुख अपनाया और अगली 6 गेंदों में 30 रन बटोरकर मुकाबले का पूरा माहौल बदल दिया. महज 12 गेंदों में उनका स्कोर 34 रन तक पहुंच गया.

इयान हॉलैंड के ओवर में बरसाए पांच छक्के

वॉशिंगटन फ्रीडम के गेंदबाज इयान हॉलैंड स्टोइनिस के निशाने पर आ गए. पारी के 17वें ओवर की पहली चार गेंदों पर स्टोइनिस ने लगातार चार छक्के जड़ दिए. इसके बाद हॉलैंड ने पांचवीं गेंद डॉट कराकर थोड़ी राहत जरूर ली, लेकिन आखिरी गेंद पर स्टोइनिस ने फिर से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया. इस तरह उन्होंने एक ही ओवर में पांच छक्के लगाकर फैंस का भरपूर मनोरंजन किया.

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शिमरोन हेटमायर ने भी खेली विस्फोटक पारी

स्टोइनिस के अलावा शिमरोन हेटमायर ने भी अपनी बल्लेबाजी से खूब सुर्खियां बटोरीं. उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में नाबाद 79 रन ठोक दिए और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 239.39 का रहा. हेटमायर ने अपनी पारी में 2 चौके और 9 छक्के लगाए. इतना ही नहीं, उन्होंने पारी के आखिरी ओवर की लगातार तीन गेंदों पर तीन छक्के जड़कर अपनी टीम को 227 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

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Published at : 26 Jun 2026 12:55 PM (IST)
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Marcus Stoinis Seattle Orcas MLC 2026
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