वैभव सूर्यवंशी को रखा बाहर... दिग्गज ने चुनी प्लेइंग 11, कहा- 'वैभव को खिलाया तो न्याय नहीं...'

वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल में खेलते हुए देखने के लिए फैंस बेताब हैं. आज आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में जब टॉस होगा तो पूरे देश की नजर इस पर होगी. टॉस कौन जीता या हारा, इस पर नहीं बल्कि भारत की प्लेइंग इलेवन पर. इस पर सस्पेंस बरकार है. मुकाबले से पहले भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अपनी प्लेइंग XI चुनी, जिसमें वैभव को न रखते हुए उन्होंने कुछ बड़ी बाते कहीं.

आकाश चोपड़ा का मानना है कि अगर वैभव सूर्यवंशी को खिलाया तो न्याय नहीं होगा. उन्होंने भारत की संभावित इलेवन बताते हुए एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने कहा, "वैभव का डेब्यू होना चाहिए? सबके मन में यही सवाल है. अगर आपने मौका दिया तो आप न्याय नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने न्याय की तरफ कदम बढ़ाया तो फिर आप मौका नहीं दे पाएंगे."

बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में होने वाले इस मैच में पिच गेंदबाजों के लिए मददगार रहेगी, बल्लेबाजों के लिए चुनौती रहेगी. हालांकि आयरलैंड की चुनौती इतनी परेशानी वाली नहीं होगी. इसको मानते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा कि इसे देखते हुए मौका दिया जा सकता है. लेकिन उनका मानना है कि मौका देने के लिए अन्याय करना पड़ेगा.

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पूर्व क्रिकेटर ने किया समझाया

आकाश ने कहा, "क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि आखिरी बार जब भारत टी20 खेला था तो वो वर्ल्ड कप फाइनल था. उसे भारत ने जीतकर इतिहास रचा था. उसके बाद चीजें बदली हैं, वैभव सूर्यवंशी ने अपने प्रदर्शन से आग लगा दी है. तो इस वजह से सबके मन में सवाल है कि भारत की नेशनल टीम में उन्हें अंतिम 11 में कब जगह देंगे. संजू सैमसन, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के रूप में टॉप-3 शानदार बल्लेबाज हैं. उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, अब अगर वैभव को अंदर लाना है तो इन तीनों में से किसी एक को बाहर जाना पड़ेगा." उनके अनुसार अगर वैभव खेले तो ये न्याय नहीं होगा.

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आकाश चोपड़ा द्वारा चुनी गई भारतीय प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रवि बिश्नोई.