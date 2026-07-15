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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटचोटिल शुभमन गिल नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे, फिर कौन करेगा कप्तानी? जानें भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

चोटिल शुभमन गिल नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे, फिर कौन करेगा कप्तानी? जानें भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

IND vs ENG 2nd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे 16 जुलाई को खेला जाएगा. क्या इस मैच में चोटिल कप्तान शुभमन गिल खेलेंगे? आइए जानते हैं कि अगर गिल नहीं खेलते हैं, तो फिर कप्तानी कौन करेगा.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 15 Jul 2026 11:12 PM (IST)
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IND vs ENG 2nd ODI, Shubman Gill: भारतीय कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) मंगलवार (14 जुलाई) को इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे में आउट होने से पहले ही रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए थे. गिल को क्रैम्प हुआ था. उन्होंने कुछ देर क्रैम्प के साथ खेलने की कोशिश की, लेकिन दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाने के बाद वह पवेलियन लौट गए. 

उन्होंने 75 गेंदों में 11 चौके और 1 छक्के की मदद से 80 रनों की पारी खेल ली थी. वह दोबारा बैटिंग के लिए मैदान पर नहीं आए थे. अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या चोटिल गिल अगले यानी दूसरे वनडे में खेलेंगे? सीरीज का दूसरा मैच 16 जुलाई (गुरुवार) को खेला जाएगा. अगर गिल मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो फिर उनकी जगह कप्तानी कौन करेगा? इससे पहले रोहित शर्मा भारत के वनडे कप्तान थे. क्या गिल की गैरमौजूदगी में एक बार फिर हिटमैन को कमान सौंपी जाएगी? गिल की जगह किसे प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा? आइए सभी सवालों के जवाब जानते हैं. 

क्या दूसरा वनडे नहीं खेलेंगे शुभमन गिल?

बीसीसीआई ने गिल की इंजरी को लेकर किसी भी तरह का कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. लिहाजा गिल का खेलना काफी हद तक संभव नजर आ रहा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या गिल दूसरा वनडे खेल पाते हैं या नहीं. 

अगर नहीं खेले गिल, तो कौन होगा भारत का वनडे कप्तान?

इंग्लैंड वनडे सीरीज में श्रेयस अय्यर को उपकप्तान बनाया गया है. अगर गिल इंजरी के चलते दूसरा वनडे नहीं खेल पाते हैं, तो उनकी जगह श्रेयस अय्यर टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे. इससे पहले खेली गई 5 मैचों की टी20 सीरीज में श्रेयस अय्यर ने भारत की कप्तानी की थी. वहीं गिल की जगह प्लेइंग 11 में ईशान किशन की वापसी हो सकती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अय्यर को वनडे कप्तान बनने का मौका मिल पाता है या नहीं. 

दूसरे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, शुभमन गिल/ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, गुरनूर बराड़, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा. 

 

यह भी पढ़ें: एक नहीं, 2027 वनडे वर्ल्ड में होंगे भारत-पाकिस्तान के 3 मैच! ICC ने बनाया धांसू प्लान

Published at : 15 Jul 2026 11:02 PM (IST)
Tags :
India Vs England SHUBMAN GILL IND Vs ENG 2nd ODI
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