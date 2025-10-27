हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20I Record: T20I के सबसे सफल गेंदबाज कौन? टॉप-5 से भारतीय खिलाड़ी का नाम गायब, पहला स्थान जानकर हैरान हो जाएंगे आप

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अफगानिस्तान के राशिद खान ने 179 विकेट झटककर एक बार फिर साबित किया कि वे इस फॉर्मेट के सबसे घातक गेंदबाज हैं. जानिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाजो की पूरी लिस्ट

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 27 Oct 2025 11:15 AM (IST)
T20I Record: टी20 क्रिकेट को आमतौर पर बल्लेबाजों का खेल माना जाता है, लेकिन इस फॉर्मेट में कई गेंदबाजों ने अपनी सटीक लाइन और विविधता भरी गेंदबाजी से इतिहास रचा है. दुनिया भर के धुरंधर बल्लेबाजों को परेशान करने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में अफगानिस्तान के राशिद खान एक बार फिर सबसे आगे हैं. उन्होंने अपने करियर में टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेकर इतिहास रच दिया है.

राशिद खान - अफगानिस्तान

अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान ने अपने शानदार प्रदर्शन से टी20 क्रिकेट में हर टीम को परेशान किया है. उन्होंने 2015 से 2025 के बीच खेले गए 106 टी20 मुकाबलों में 179 विकेट झटके हैं. उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 5/3 रहा है. मात्र 13.79 की औसत और 6.09 की इकॉनमी रेट के साथ उन्होंने साबित किया कि टी20 में भी स्पिनर मैच जिताने का दम रखते हैं.

टिम साउदी - न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज टिम साउदी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 126 मैचों में 164 विकेट लिए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/18 रहा है. 8 रन प्रति ओवर की इकॉनमी के साथ साउदी ने टी20 फॉर्मेट में खुद को बेहद प्रभावी गेंदबाज साबित किया है. स्विंग और लाइन पर उनकी पकड़ ने उन्हें लंबे समय तक न्यूजीलैंड का भरोसेमंद गेंदबाज बनाए रखा.

मुस्तफिजुर रहमान - बांग्लादेश 

बांग्लादेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान अपने कटर्स और स्लो बॉल्स के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अब तक 121 मैचों में 152 विकेट लिए हैं. उनका बेस्ट स्पेल 6/10 का है, जो टी20 क्रिकेट के इतिहास में किसी भी गेंदबाज के लिए गर्व की बात है.

ईश सोढ़ी - न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड के लेग स्पिनर ईश सोढ़ी ने टी20 में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए 128 मैचों में 150 विकेट झटके हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 4/12 का है. सोढ़ी खासकर मिडल ओवरों में विकेट निकालने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. उनकी गुगली बल्लेबाजों को चकमा देने में सक्षम है, और यही वजह है कि वे टी20 क्रिकेट में न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद स्पिनरों में से एक बन गए हैं.

शाकिब अल हसन - बांग्लादेश

बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं. उन्होंने 129 मैचों में 149 विकेट लिए हैं और उनका बेस्ट फिगर 5/20 है. शाकिब न सिर्फ एक शानदार स्पिनर हैं बल्कि ऑलराउंडर के रूप में भी टीम के लिए अमूल्य हैं. 6 बार चार या उससे ज्यादा विकेट लेकर उन्होंने साबित किया है कि अनुभव किसी भी फॉर्मेट में काम आता है. 

Published at : 27 Oct 2025 11:15 AM (IST)
Embed widget