LIONEL MESSI: अब मेसी के लिए बचा ही क्या है? वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी कर लिया अपने नाम

डलास स्टेडियम में सोमवार को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-जे मैच में अर्जेंटीना के लिए लियोनेल मेसी ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ गोल किया. इसके साथ ही उन्होंने टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल करने का रिकॉर्ड बना लिया. यह फीफा वर्ल्ड कप में मेसी का 17वां और 2026 संस्करण में चौथा गोल था.

अपने 39वें जन्मदिन से दो दिन पहले मेसी ने न केवल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि वे फ्रांस के जस्ट फोंटेन और ब्राजील के जैरजिन्हो के बाद लगातार छह वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी भी बने. इस टूर्नामेंट में यह मेसी का चौथा गोल है, जिससे वर्ल्ड कप में उनके कुल गोलों की संख्या 17 हो गई है.

मेसी ने जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. अब इस सूची में मेसी 17 गोल के साथ सबसे आगे हैं. उनके बाद क्लोज 16 गोल और ब्राजील के रोनाल्डो 15 गोल के साथ मौजूद हैं. फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे और जर्मनी के गर्ड मुलर 14 गोल के साथ सूची में अगले स्थान पर हैं.

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मौजूदा चैंपियन के तौर पर अर्जेंटीना को ऑस्ट्रिया से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, और मेसी ने एक शानदार गोल के साथ टीम की बेहतरीन वापसी की अगुवाई की. उन्हें गेंद मिली और उन्होंने इसे थियागो अल्माडा को पास किया. अल्माडा ने मेसी को एक बेहतरीन पास वापस दिया. मेसी ने गेंद को संभाला और ऑस्ट्रिया के गोलकीपर अलेक्जेंडर श्लागर को छकाते हुए जबरदस्त शॉट लगाया. वे कुछ मिनट पहले ही यह रिकॉर्ड बना सकते थे, लेकिन पेनाल्टी चूक गए. डलास स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में हाफ टाइम तक अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया से 1-0 से आगे है.

अर्जेंटीना ने जबरदस्त वापसी करते हुए आक्रामक खेल दिखाया. शुरुआती मिनटों में उनका दबदबा रहा, लेकिन वे बढ़त नहीं बना सके क्योंकि मेसी पेनाल्टी चूक गए, जिससे टीम का नियंत्रण थोड़ा कमजोर पड़ गया.

अगले कुछ मिनटों में ऑस्ट्रिया का दबदबा रहा और उन्होंने खेल पर नियंत्रण बनाए रखा. उन्होंने हाई प्रेसिंग की और विरोधी टीम के अटैक बनाने के प्रयासों को रोका. आक्रामक खेल दिखाते हुए उन्होंने अगले 15 मिनट तक मुकाबले को बराबरी पर रखा. हालांकि, वे पूरी तरह सफल नहीं हो सके क्योंकि अपने दबदबे को गोल में नहीं बदल पाए.

इसके बाद अर्जेंटीना ने फिर से बढ़त बनाई, जब मेसी ने मिडफील्ड में एक मूव बनाया. उन्होंने थियागो अल्माडा के साथ मिलकर एक अच्छा मौका तैयार किया और फिर उसे गोल में बदलकर अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त दिलाई. साथ ही, किसी एक खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया.

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