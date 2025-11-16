भारत को पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 30 रनों से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है. इस हार से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान हुआ है. अंक तालिका में टीम इंडिया चौथे स्थान पर चली गई है, जबकि गत चैंपियन दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर आ गई है. कोलकाता टेस्ट में आई हार से भारतीय टीम की फाइनल खेलने की उम्मीदों को फिर से झटका लगा है.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में भारतीय टीम अब 8 मैचों में चार जीत के बाद चौथे स्थान पर है. उसका पॉइंट्स प्रतिशत 54.17 का है. ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका टेबल में अभी टीम इंडिया से ऊपर हैं. भारत के बाद पांचवें स्थान पर पाकिस्तान है, जिसका पॉइंट्स प्रतिशत अभी 50 है.

ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका श्रीलंका भारत पाकिस्तान

दक्षिण अफ्रीकी टीम पाकिस्तानी सरजमीं पर पाक टीम के साथ टेस्ट सीरीज एक-एक से ड्रॉ खेलकर आ रही है. अब कोलकाता टेस्ट जीतकर उसने यह सुनिश्चित कर लिया है कि टीम इंडिया उसे सीरीज में हरा नहीं सकती. टेंबा बावुमा का भी बतौर कप्तान टेस्ट जीतने का सिलसिला बरकरार है. बावुमा की कप्तानी में अब तक दक्षिण अफ्रीका ने 11 में से 10 मैच जीते हैं, जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा था.

भारतीय टीम से चेज नहीं हुए 124 रन

दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 159 रन बनाए थे, इसके जवाब में भारत की पहली पारी 189 रनों पर समाप्त हुई थी. 30 रनों की बढ़त देखने में मामूली लगती है, लेकिन कोलकाता की पिच जैसा बर्ताव कर रही थी उसपर 10 रनों की बढ़त भी बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है.

दक्षिण अफ्रीका ने तीसरी पारी में 153 रन बनाए, इसलिए पहली पारी में बढ़त के आधार पर भारत को 124 रनों का लक्ष्य मिला. भारत की पूरी टीम सिर्फ 93 रनों पर ऑलआउट हो गई और 30 रन से मैच हार गई.

यह भी पढ़ें:

IND vs SA 1st Test Highlights: टीम इंडिया की शर्मनाक हार, 124 का पीछा करते हुए 93 पर ढेर; साउथ अफ्रीका ने बनाई 1-0 बढ़त