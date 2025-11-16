हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA 1st Test Highlights: टीम इंडिया की शर्मनाक हार, 124 का पीछा करते हुए 93 पर ढेर; साउथ अफ्रीका ने बनाई 1-0 बढ़त

IND vs SA 1st Test Highlights: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने भारत को 30 रनों से हराया. तीसरे दिन जब मैच शुरू हुआ था तब भारत जीत की दहलीज पर खड़ी दिख रही थी.

By : शिवम | Updated at : 16 Nov 2025 03:15 PM (IST)
कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का शर्मनाक प्रदर्शन रहा, जिसके चलते टीम इंडिया 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भी 30 रनों से हार गई. ईडन गार्डन्स की पिच भी सवालों के घेरे में आ गई है, जहां बल्लेबाजों के लिए कोई मदद नहीं दिख रही थी. टेम्बा बावुमा ने अपनी कप्तानी में कभी न हारने वाले वाला रिकॉर्ड कायम रखा है, जबकि आज सुबह ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया इस मैच को आसानी से जीत जाएगी.

पहली पारी में टीम इंडिया के पास 30 रनों की बढ़त थी, वहीं दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका के 7 विकेट 91 रनों पर गिर गए थे. आज जब मैच शुरू हुआ तो साउथ अफ्रीका के पास सिर्फ 63 रनों की बढ़त थी, तब कप्तान टेम्बा बावुमा ने कॉर्बिन बॉश के साथ मिलकर 44 रनों की साझेदारी की और बढ़त को 100 के पार पहुंचाया. बावुमा इस मैच में अर्धशतक लगाने वाले एकलौते बल्लेबाज रहे, वह 55 पर नाबाद थे जब साउथ अफ्रीका की टीम दूसरी पारी में 153 रनों पर ऑलआउट हुई.

124 का लक्ष्य नहीं हासिल कर पाई टीम इंडिया

भारत के सामने लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन दूसरी पारी में शुरुआत ही बेहद खराब हुई. पहले ही ओवर में मार्को यानसन ने यशस्वी जायसवाल को शून्य पर और फिर तीसरे ओवर में केएल राहुल को 1 के स्कोर पर पवेलियन भेजा. वाशिंगटन सुंदर एक छोर पर टिके रहे, लेकिन दूसरे छोर पर कोई उनका साथ नहीं दे पाया. ध्रुव जुरेल 13, ऋषभ पंत 2 रन बनाकर आउट हुए. रवींद्र जडेजा के रूप में भारत को 5वां झटका लगा, तब स्कोर 64 रन था.

वाशिंगटन सुंदर का संघर्ष भी 31वें ओवर में समाप्त हो गया, उन्हें एडन मार्क्रम ने आउट किया. सुंदर ने 31 रन बनाए, जो इस पारी के सर्वाधिक स्कोर रहा. अक्षर पटेल ने अंत में तेज तर्रार पारी खेली, लेकिन इसी का प्रयास करते हुए वह कैच आउट हो गए. उन्होंने 17 गेंदों में 26 रन बनाए. सिराज के रूप में भारत का नौवां विकेट गिरा, इसी के साथ टीम इंडिया की टीम ऑलआउट हो गई क्योंकि शुभमन गिल चोट के कारण पहले ही टेस्ट से बाहर हो गए थे.

टेम्बा बावुमा ने कायम रखा अपना रिकॉर्ड

टॉस जीतकर टेम्बा बावुमा ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. पहली पारी में साउथ अफ्रीका ने 159 रन बनाए थे, भारत के लिए पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट चटकाए. हालांकि भारत भी पहली पारी में 189 रन ही बना पाई और बढ़त सिर्फ 30 की मिली, लेकिन दूसरी पारी में जब साउथ अफ्रीका 153 पर ढेर हुई तो लक्ष्य सिर्फ 124 का मिला. तब लगा था कि ये मैच भारत की पकड़ में है.

पहली पारी में 4 विकेट लेने वाले साइमन हार्मर ने दूसरी पारी में भी शानदार की और इतने ही विकेट्स (4) चटकाए. उन्होंने कुल 8 विकेट लिए, मार्को यानसन ने दूसरी पारी में 2 विकेट लिए, उन्होंने दोनों ओपनर्स (यशस्वी जायसवाल और कील राहुल) को 1 रन के स्कोर पर आउट किया था.

टेम्बा बावुमा ने बतौर कप्तान 11 टेस्ट खेले हैं, इनमे से 10 साउथ अफ्रीका ने जीते हैं और 1 मैच ड्रा पर समाप्त हुआ है. इस जीत से भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. दूसरा टेस्ट गुवाहाटी में 22 नवंबर से खेला जाएगा.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 16 Nov 2025 02:41 PM (IST)
Temba Bavuma IND Vs SA 1st Test  India Vs South Africa INDIAN CRICKET TEAM RISHABH PANT Simon Harmer
