वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल में बड़ा फेरबदल, टीम इंडिया को हुआ नुकसान, देखें सब टीमों का हाल

शुक्रवार को महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का चौथा मैच इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया. इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीकी टीम सिर्फ 69 रन पर सिमट गई थी, जिसके बाद इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट खोए आसानी से लक्ष्य को हासिल कर लिया. इंग्लिश टीम को बंपर जीत से पॉइंट्स टेबल (Womens World Cup Points Table 2025) में फायदा मिला है. वहीं इंग्लैंड की इस जीत से टीम इंडिया को नुकसान हुआ है.

टेबल में टीम इंडिया को नुकसान

भारत ने अपने पहले वर्ल्ड कप मैच में श्रीलंका को 59 रन से हराया था. उसके बाद जिस भी टीम ने जीत दर्ज की है, वो भारत से ऊपर जाती गई है. इंग्लैंड-दक्षिण अफ्रीका मैच से पहले भारतीय टीम तीसरे स्थान पर थी, लेकिन अब एक स्थान के नुकसान के साथ चौथे पायदान पर आ गई है.

इंग्लैंड अब +3.773 के नेट रनरेट के साथ पहले स्थान पर पहुंच गया है. दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया (+1.780) है, जबकि बांग्लादेश (+1.623) तीसरे और भारत चौथे स्थान पर है. टीम इंडिया का नेट रन रेट +1.255 का है. श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका अपना-अपना पहला मैच हारकर पॉइंट्स टेबल में खाता नहीं खोल पाए हैं.

इंग्लैंड - 2 अंक (+3.773)

ऑस्ट्रेलिया - 2 अंक (+1.780)

बांग्लादेश - 2 अंक (+1.623)

भारत - 2 अंक (+1.255)

भारत का अगला मैच कब और किसके साथ?

वर्ल्ड कप का आगाज 30 सितंबर को भारत बनाम श्रीलंका मैच के साथ हुआ था, जिसमें टीम इंडिया को 59 रनों से जीत मिली थी. अब भारतीय टीम का अगला मैच 5 अक्टूबर को पाकिस्तान से होना है. इस मैच के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को पहले ही BCCI संदेश भेज चुकी है कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ टॉस और मैच के बाद भी हाथ नहीं मिलाएंगे. भारत-पाक मैच 5 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा.

