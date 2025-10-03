महिला वर्ल्ड कप 2025 अनिश्चितताओं भरा टूर्नामेंट साबित हो रहा है. बीते गुरुवार बांग्लादेश ने पाकिस्तान टीम को उलटफेर का शिकार बनाते हुए 7 विकेट से हराया था. अब जिस टीम का दम निकला है, उसका नाम दक्षिण अफ्रीका है, जिसे इंग्लैंड ने 10 विकेट से हरा दिया है. दक्षिण अफ्रीकी टीम सिर्फ 69 रन बनाकर आउट हो गई थी, जिसके जवाब में अंग्रेजों की टीम ने बिना विकेट गंवाए 15वें ओवर में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया.

दक्षिण अफ्रीका के लिए 22 रन की पारी खेलने वाली सिनालो जाफता अकेली बल्लेबाज रहीं, जिन्होंने रनों के मामले में दहाई का आंकड़ा छुआ. अन्य 10 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाए. नतीजन पूरी टीम मात्र 69 रनों पर सिमट गई. आलम यह था कि 50 रन के भीतर ही दक्षिण अफ्रीका के 7 विकेट गिर चुके थे. ये महिला वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में दक्षिण अफ्रीकी टीम का दूसरा सबसे छोटा स्कोर है.

इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिनसे स्मिथ ने लिए, जिन्होंने 3 दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. कप्तान नैट साइवर ब्रंट के अलावा सोफी एक्लेस्टोन और चार्ली डीन ने दो-दो विकेट लिए. लॉरेन बेल ने एक विकेट चटकाया. इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों एमी जोन्स ने नाबाद 40 रन और टैमी ब्यूमॉन्ट 21 रन बनाकर नाबाद लौटीं. दोनों ने मिलकर इंग्लैंड की 10 विकेट से जीत सुनिश्चित की.

इस बड़ी जीत ने इंग्लैंड को पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंचा दिया है. टेबल में दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश तीसरे और भारत चौथे स्थान पर है. अगले चार स्थानों पर क्रमशः श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका मौजूद हैं.

पाकिस्तान का भी हुआ था बुरा हाल

बीते गुरुवार वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान टीम पहले खेलते हुए मात्र 129 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. दूसरी ओर बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने सिर्फ 3 विकेट खोकर इस छोटे लक्ष्य को प्राप्त कर वर्ल्ड कप 2025 का पहला बड़ा उलटफेर किया था.

