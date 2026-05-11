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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026PBKS vs DC Highlights: सिर्फ 9% थी उम्मीद, दिल्ली ने पंजाब के जबड़े से छीनी जीत; अक्षर-मिलर-आशुतोष ने हारा मैच जिताया

PBKS vs DC Highlights: सिर्फ 9% थी उम्मीद, दिल्ली ने पंजाब के जबड़े से छीनी जीत; अक्षर-मिलर-आशुतोष ने हारा मैच जिताया

PBKS vs DC Full Highlights: दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवित रखा है. आशुतोष शर्मा ने अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ बैटिंग की.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 May 2026 11:49 PM (IST)
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दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है. आशुतोष शर्मा और माधव तिवारी डेथ ओवरों में तबाही मचाते हुए दिल्ली को जीत दिलाई और उसकी प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवित रखा है. दूसरी ओर पंजाब किंग्स की टीम को लगातार चौथी हार झेलनी पड़ी. दिल्ली की टीम ने 211 रनों के लक्ष्य को 19 ओवर में हासिल कर लिया.

एक समय दिल्ली कैपिटल्स की जीत के सिर्फ 9 प्रतिशत चांस थे. अक्षर पटेल का विकेट गिरने के बाद एकदम से दिल्ली हार की ओर बढ़ने लगी थी. अक्षर जब 30 गेंद में 56 रन बनाकर आउट हुए, तब दिल्ली का स्कोर 14 ओवर में 138/5 था. अंतिम 5 ओवरों में DC की टीम को जीत के लिए 68 रन बनाने थे.

मिलर-आशुतोष ने पलटा मैच

आखिरी 5 ओवरों में दिल्ली को 68 रन बनाने थे, इसकी जिम्मेदारी डेविड मिलर और आशुतोष शर्मा ने उठाई. पहले डेविड मिलर ने बल्लेबाजी में गीयर बदला. एक समय मिलर 20 गेंद में 28 रन बनाकर खेल रहे थे और 7 गेंद बाद वो अपनी फिफ्टी पूरी कर चुके थे. मिलर 51 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन दिल्ली की मुश्किल कम नहीं हुई थी.

आखिरी 3 ओवरों में दिल्ली को 36 रन बनाने थे. तभी आशुतोष शर्मा और माधव तिवारी ने मार्कस स्टोइनिस के ओवर में 19 रन कूट डाले, जिसमें एक चौका और 2 छक्के आए. आखिरी 12 गेंदों में 17 रन चाहिए थे. यश ठाकुर के ओवर में आशुतोष शर्मा का विकेट गिरने से पहले 11 रन आ चुके थे. आशुतोष 10 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हुए. आकिब नबी ने आकर नो-बॉल पर चौका जड़ दिया और फिर फ्रीहिट पर छक्का लगाते हुए दिल्ली की जीत सुनिश्चित की.

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दिल्ली की प्लेऑफ की उम्मीद कायम

दिल्ली कैपिटल्स के अब 12 मैचों में 10 अंक हो गए हैं और उसकी प्लेऑफ की उम्मीद अब भी बनी हुई है. हालांकि प्लेऑफ में जाना उसके लिए आसान नहीं होगा. अगर दिल्ली को प्लेऑफ का टिकट कटाना है तो अपने अगले दोनों मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे और साथ ही यह उम्मीद भी करनी होगी कि बाकी मुकाबलों का परिणाम उसके पक्ष में जाए.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 11 May 2026 11:27 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals PBKS Vs DC IPL HIGHLIGHTS IPL 2026 PUNJAB KINGS
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