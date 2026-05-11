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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026इन 3 कारणों से हार्दिक पांड्या IPL 2027 में नहीं होंगे MI के कप्तान! हैरान करने वाली वजह सामने आईं

इन 3 कारणों से हार्दिक पांड्या IPL 2027 में नहीं होंगे MI के कप्तान! हैरान करने वाली वजह सामने आईं

Why Hardik Pandya Could Be Removed From MI Captaincy: किन तीन कारणों से हार्दिक पांड्या से अगले सीजन मुंबई इंडियंस की कप्तानी छिन सकती है? एक मुख्य कारण उनकी खराब फिटनेस भी रही है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 May 2026 03:53 PM (IST)
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अब मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ में जाना संभव नहीं है. बीते रविवार RCB के हाथों 2 विकेट की हार के साथ ही मुंबई की टीम IPL 2026 से बाहर हो गई. इस खराब प्रदर्शन का एक मुख्य कारण कप्तान हार्दिक पांड्या को बताया गया. हार्दिक पिछले 2 मैचों से बाहर बैठे हैं, फिर भी MI की टीम कोई कमाल का प्रदर्शन नहीं कर पाई.

मुंबई के इस खराब प्रदर्शन और प्लेऑफ की रेस से एलिमिनेट होने के बाद हार्दिक की कप्तानी सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है. यहां ऐसे तीन कारणों के बारे में जान लीजिए, जिनकी वजह से हार्दिक शायद अगले सीजन मुंबई इंडियंस के कप्तान ना रहें.

तीन सीजन, कोई ट्रॉफी नहीं

मुंबई इंडियंस ने 2024 में हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस के साथ ट्रेड किया था. जब रोहित शर्मा को हटाकर उन्हें कप्तानी सौंपी गई, तब MI मैनेजमेंट की मंशा साफ थी कि वह हार्दिक में एक लॉन्ग-टर्म कप्तान देख रहा है. मगर परिणाम उम्मीदों से उलट निकल कर आए हैं, क्योंकि हार्दिक की कप्तानी में MI लगातार तीन सीजन से ट्रॉफी नहीं जीती है और केवल एक बार प्लेऑफ में पहुंची है. लगातार मिल रही असफलता MI मैनेजमेंट को कप्तान बदलने का कड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर सकती है.

लगातार फिटनेस संबंधी समस्याएं

फिटनेस संबंधी समस्याएं हार्दिक पांड्या का पीछा नहीं छोड़ती है. यही वजह है कि वे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं और अब व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी कमर में दर्द उन्हें परेशान करने लगा है. यह 'वर्कलोड मैनेजमेंट' का वाक्यांश हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह की वजह से ज्यादा चर्चा में रहता है. बताया जाता है कि हार्दिक की फिटनेस संबंधी समस्याओं के कारण ही उन्हें भारत की टी20 टीम की कप्तानी नहीं मिली थी. अब उसी तरह की परिस्थिति हार्दिक को मुंबई इंडियंस टीम में भी झेलनी पड़ सकती है.

यह भी पढ़ें: हार्दिक पंड्या ने क्या सच में मुंबई इंडियंस को किया अनफॉलो? जानिए वायरल खबर की पूरी सच्चाई

बतौर कप्तान खराब फैसले और खराब व्यक्तिगत प्रदर्शन

IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के खराब प्रदर्शन का एक मुख्य कारण कप्तान हार्दिक द्वारा लिए गए खराब फैसले भी रहे हैं. क्रिकेट एक्सपर्ट्स पूरे सीजन के दौरान उन्हें खराब फील्डिंग सेट करने और गेंदबाजों का सही इस्तेमाल ना करने के लिए निशाना बनाते रहे हैं. दूसरी ओर उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, क्योंकि आईपीएल 2026 में उन्होंने आठ मैचों में सिर्फ 146 बनाए और गेंदबाजी में केवल 4 विकेट लिए हैं.

यह भी पढ़ें:

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 11 May 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
MI MUMBAI INDIANS INDIAN PREMIER LEAGUE HARDIK PANDYA IPL 2026
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